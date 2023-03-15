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Tarikat yurdundaki vahşi cinayette karar çıktı. Cinayeti işleyip 'Deccali vurdum' demişti

Antalya'da Alim-Der adlı kaçak öğrenci yurdunda üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) başını satırla keserek, göğsünün üzerine koyan İhsan Güney (39), indirim uygulanmadan, ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 17:15
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Tarikat yurdundaki vahşi cinayette karar çıktı

Tarikat yurdundaki vahşi cinayette karar çıktı. Cinayeti işleyip 'Deccali vurdum' demişti
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Türkiye'yi sarsan olay 7 Aralık 2021'de, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan ve Nakşibendîlerin Erenköy koluna bağlı Antalya İlim ve Kültür Derneği’ne (Alim-Der) ait kaçak öğrenci yurdunun yemekhanesinde meydana geldi.

Yurdun aşçısı İhsan Güney, bilinmeyen nedenle duvara dayadığı, Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. 

'DECCALİ VURDUM' DEMİŞTİ

İddiaya göre Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyarak "Deccali vurdum" diye bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı. 

Olayı gören öğrencilerden biri, yemekhanenin kapısını kapatıp, kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. 

YAYIN YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

İşlemleri tamamlanan Güney, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi. 

ÖMÜR BOYU HAPİS

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık İhsan Güney'e, 'Mehmet Sami Tuğrul'u canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. 

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