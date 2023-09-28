Tarım desteği Türk çiftçisine değil Suriye’ye gitti. AKP yardımı diğer devletlere yaptı

Editör: Özlem Kıral

Geçmiş dönemlerde tarımsal üretim sayesinde ciddi gelirler elde eden Türkiye’de, tarımsal destek miktarlarının AKP iktidarı döneminde her geçen yıl azaldığı ortaya çıktı. Çiftçiye gerekli desteği vermeyen AKP’nin diğer ülkelere ve özellikle de Suriye’nin kuzeyine harcadığı paranın tarımsal destek ödemelerinden kat kat fazla olması tepkilere neden oldu.

TARIMSAL DESTEKLEME YILDAN YILA AZALDI

Derin bir ekonomik darboğaz içerisinde olan Türkiye’de gıda fiyatları dünyanın aksine her gün yükselmeye devam ediyor.

Özellikle sürekli yükselen dövizle birlikte fiyatları artan ancak döviz gerilediğinde fiyatları düşmeyen gübre, mazot, ilaç, tohum, yem gibi girdilerle çiftçilerin maliyetleri fahiş şekilde yükselirken, AKP’nin bu girdileri sağlayabilmesi için çiftçilere vermesi gereken tarımsal destek ödemeleri ise her yıl kayıp yaşadı.

2021 yılında çiftçilere yapılan tarımsal destek ödemelerinin miktarı 2,62 milyar dolar iken, diğer ülkelere yapılan kalkınma yardımları 8,40 milyar dolar, Suriye’nin kuzeyine yapılan kalkınma yardımları ise 6,69 milyar dolar oldu.

ÜMİT ÖZDAĞ TEPKİ GÖSTERDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere verilen tarımsal desteklerle diğer ülkelere yapılan kalkınma yardımlarını karşılaştırdı.

Özdağ paylaşımında, çiftçiye verilmesi gerek desteğin yeterli olmadığına dikkat çekerken, kendi çiftçimiz yerine Suriye ve diğer devletlere yapılan yardımlara tepki gösterdi.

Özdağ paylaşımında,

‘‘Para yok dediniz. Sıkılaştırma politikası adı altında zam ve ek vergiler ile Türk Milleti fakirleştirdiniz. Türk insanının evine götürdüğü rızkına göz diktiniz. Para yok dediniz. Gıda arz güvenliğini bile görmezlikten geldiniz. Para yok dediniz; Çiftçiyi yeteri kadar desteklemediniz. 20 bine yakın köy okulunu kapattınız. Çiftçiye ürün ve alım garantisi vermediniz. Çiftçinin sulama sorununu çözmediniz. Yarım kalan sulama projelerine kaynak ayırmadınız. Kullandığı mazotundaki ÖTV ve KDV'yi kaldırmadınız. Gübre, İlaç, Tohum ve Yem maliyetini düşürecek yatırımlar yapmadınız. Yaklaşık 4 milyon hektara yakın tarım arazisini sattınız veya sattırdınız. Hayvancılıkla uğraşan çiftçiyi mağdur ettiniz. Kırsalda yaşayan gençlerimiz için sosyo-kültürel yatırımlar yapmadınız. Para yok dediniz Çiftçimizin alın terinin karşılığını vermediniz. Ancak yurtiçinde 13 milyon sığınmacı ve kaçak yabancıya milyarlarca dolar harcamaktan hiç çekinmediniz. Bedava sağlık, eğitim, gıda ve her yerde öncelik verdiniz. Yetmedi ülkenin kaynaklarını özelleştirme adı altında peşkeş çektiniz o da yetmedi yüksek faizle borç buldunuz. Bu paraların 72 milyar dolarını "Kalkınma Yardımları" adı altında başka ülkelerdeki vatandaşların refahını yükseltmek için harcadınız. Yurt içindeki Suriyelilere milyarlarca dolar harcamak yetmezmiş gibi Suriye'nin kuzeyindeki Suriyeliler için 47 milyar dolar harcadınız. Zafer Partisi bir taraftan ülkemizin demografik yapısını tehdit eden örtülü istilacıların gönderilmesi diğer taraftan Türk Milletinin alın terinin öncelikle Türk insanının refahını yükseltmek için kullanılması gerektiğinin mücadelesini vermektedir’’ ifadelerini kullandı.

YASAYA UYULMUYOR

Türkiye’de tarımsal desteklerin düzenlenmesi için 2006 yılında çıkarılan Tarım Kanunu’nun 21. Maddesi’ne göre “Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi milli hasılanın yüzde birinden az olamaz”. Ancak AKP iktidarının bu yasaya hiçbir zaman uymadığı biliniyor.

2007-2023 yılları arasında çiftçilerin Tarım Kanunu’na göre alması gereken destek 715 milyar lira iken, ödenen toplam miktar yalnızca 260 milyar lira olacak.

Buna göre, Tarım Kanunu’nun 21. Maddesi’ne göre çiftçilere son 16 yılda ödenmesi gereken ama ödenmeyen destek miktarı 455 milyar liraya ulaşmış olacak.

Bu süreçte, öngörülen miktarın altında yapılan ödemeler, 15 yılda yalnızca 5 defa hedeflenen miktarı yakalamış durumda. Bütçeden tarıma ayrılan desteklerin bu haliyle, çiftçilerin artan üretim maliyetlerini karşılayabilmekten oldukça uzakta olduğunu gösteriyor.