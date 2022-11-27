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Bakanlık Konya’daki katliam barınağını savundu: Koşullarda bir olumsuzlukla karşılaşılmadı

Tarım ve Orman Bakanlığı, AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin barınağında bir köpeğin kürekle vurularak öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Denetimlerin 'eksiksiz' yapıldığı ve hayvanların barınma koşullarında bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı duyuruldu.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 14:02
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya'daki hayvan barınağı için ''koşullarda olumsuzluk yok'' açıklaması yaptı

Bakanlık Konya’daki katliam barınağını savundu: Koşullarda bir olumsuzlukla karşılaşılmadı
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Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak öldürdüğü görüntüler sosyal medyada hızla yayılmış, görüntüler büyük tepki toplamıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı konuyla ilgili araştırma yaptı.

ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Konya Büyükşehir Belediyesi’nden olayla ilgili yapılan açıklamalarında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü’nün görevden alındığını duyurulmuş, Murat B. ve Sefa Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BARINAĞA GİRİŞLER ENGELLENDİ

Barınakta yaşanan katliamın yankıları ise sürerken Türkiye’nin dört bir yanından hayvanseverler Konya’ya geldi ancak barınağa girmeleri engellendi.

“BARINMA KOŞULLARINDA BİR OLUMSUZLUK YOK”

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da barınakta yaşanan vahşetle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde;

“Bakımevine yönelik ön incelemede, rutin denetimlerin eksiksiz yapıldığı, 2 Kasım 2022 ve 15 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan denetimler hayvanların barınma koşullarına ilişkin bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı ve bakımevinde bulunan hayvan sayısının kapasite dahilinde olduğu tespit ediliştir"

Yasal sürecin takip edileceği ifade edilirken bakımevinde, bakanlık denetim ekiplerince detaylı inceleme başlatıldığı açıklandı.

“HAYVANLAR MUAYENE EDİLECEK”

Bakanlık açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

“Bakımevine yönelik ön incelemede, rutin denetimlerin eksiksiz yapıldığı, 2 Kasım 2022 ve 15 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan denetimler hayvanların barınma koşullarına ilişkin bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı ve bakımevinde bulunan hayvan sayısının kapasite dahilinde olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görev yapan veteriner hekimlerimizce, bugün söz konusu bakımevinde can dostlarımızın kötü bir muameleye maruz kalıp kalmadıklarını tespit etmek için sağlık taramaları ve gerekli muayeneleri yapılacaktır.

Veteriner hekimlerimiz tarafından yapılacak incelemelerin ardından kamuoyu bilgilendirilecektir. Bakanlığımız 5199 Sayılı Kanunun vermiş olduğu tüm yetkileri kullanarak hayvan bakımevlerini denetlemeye ve tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili gereğini yapmaya titizlik devam edecektir.”

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