Tartışmada kan aktı. Annesini ve ağabeyini bıçakladı

Kaynak: AA
Tartışmada kan aktı. Annesini ve ağabeyini bıçakladı

Malatya'da, bir kişi annesi ve ağabeyiyle tartıştıktan sonra bıçakla yaraladı.

Hatunsuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle E.A. adlı şahıs, annesi A.A. ve ağabeyi H.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında E.A., annesi ve ağabeyini bıçakladı.

Bıçaklama olayının bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. H.A'nın hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Zanlı, olay yerinden kaçtı ancak bir süre sonra güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

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