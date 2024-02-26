Taşı kumu böbrekten söküp atıyor ve uyku veriyor

Kiraz, safra kesesi taşlarının atılmasına yardımcı olur. Kirazla zenginleştirilmiş beslenme, karın bölgesindeki yağlanmayı azaltır. Kiraz, uzun vadede diyabet riskini düşürür. A vitamini kaynağı olan kiraz, göz sağlığına da faydalıdır. Bu meyve, fosfor içeriği sayesinde sinirleri güçlendirir ve sakinlik sağlar.

Antosiyanin adlı madde, vücuttaki ağrıları hafifletir ve kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Kiraz, antioksidan ve antiinflamatuar özellikleriyle de dikkat çeker. Bu özellikler, iltihaplanmayı önler, kas ağrı ve sorunlarını giderir ve eklem iltihabı olanlara iyi gelir.

MENOPOZ İÇİN FAYDALI, ALZHEİMER ÖNLÜYOR

Kiraz, lezzeti ve susuzluğu gidermesiyle de sevilen bir meyvedir. Menopoz dönemindeki kadınlar için de yararlıdır. Kiraz suyu, cilt sağlığını iyileştirir, kırışıklıkları önler. Varisli damarlar için de kiraz suyu kullanılabilir. Kiraz, beta karoten içerir, bu da dokuları ve organları korur, kanseri önlemeye yardımcı olur. Kiraz, beyin fonksiyonlarını geliştirir ve Alzheimer hastalığı riskini azaltır.

UYKU PROBLEMLERİ SONA ERİYOR

Kiraz, uykusuzluk problemi olanlar için de ideal bir meyvedir. Kiraz, yüksek miktarda melatonin içerir, bu da uyku düzenini ve kalitesini artırır. Düzenli kiraz tüketimi, uykuya daha kolay dalmanızı ve daha derin uyumanızı sağlar. 2010 yılında New York Rochester üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada; sabah ve akşam birer bardak şeker katılmamış, doğal kiraz suyu içenlerin diğer meyve suyu içenlere göre uykuya daha rahat geçtikleri ve daha iyi uyudukları görülmüştür. Kiraz suyu, ayrıca damarları güçlendirir ve romatizma şikayetlerini azaltır.

SAPI DA YARARLI

Kiraz sapı, idrar söktürücü bir etkiye sahiptir, ayrıca potasyum açısından zengindir ve vücuttaki potasyum dengesini korur. Ödem atma konusunda da faydalıdır. Kiraz sapından çay yaparak içebilirsiniz. Bunun için bir bardak kaynar suya bir tutam kiraz sapı atıp 10 dakika bekletin. Demlenince afiyetle için.