Tayyip Radyo Televizyonu; TRT ve AKP’li yandaş medya

O günlerde AKP ile el ele, AKP desteği ile devlette paralel yapı kuran ve başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm AKP kadrolarından destek alan Fethullah Gülen birçok gazete ve televizyonun sahibiydi.

Etkili yayınları ile AKP iktidarının sesi oluyordu.

TMSF tarafından 2003’te el konulan Uzan Grubu’na ait Star TV’yi 2005’te Aydın Doğan satın aldı.

Ben de o günlerde Star TV Ankara Temsilcisiydim.

Akın İpek de matbaacıydı ve Bergama’daki altın madenini satın almıştı.

2005 yılında Ciner Grubu'ndan Bugün Gazetesi'ni satın aldığı günlerde karşılaştığım Akın İpek, Fethullah Gülen’in şu görüşünü bana söyledi:

-“Hocaefendi Star TV’yi satın almadığımıza çok kızdı. Türkiye’nin ilk ve en etkili televizyonunu satın almalıydık. Medyada çok daha güçlü ve etkili olmalıyız.”

Gazeteci Tuncay Özkan'ın kurucusu olduğu Kanaltürk Televizyonu, radyosu ve İnternet sitesi AKP ve FETÖ’nün büyük ekonomik baskısı altında bırakıldı.

Akın İpek, 2008 yılında Kanaltürk medya grubunu 25 milyon dolara satın aldı.

Gülen’in talimatı ile Türk medyasını ele geçirmek için Bugün TV, Kanaltürk Radyo ve Millet Gazetesini kurdu.

Akın İpek bugün terör suçlusu olarak gri listede aranmaktadır

Gelelim Recep Tayyip Erdoğan’a…

TMSF, Fethullah Gülen’in gazetelerine, televizyonlarına, radyolarına ve internet yayınlarına el koyunca Erdoğan’a gün doğdu. Bunların hepsinin yandaş iş insanlarına satılmasını sağladı.

TRT ve Anadolu Ajansı zaten emrinde iken Gülen’in tüm medya kuruluşları da Erdoğan’ın emrine girdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TRT’nin Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel seçim reklamlarını yayınlamamasına şöyle tepki gösterdi.

-“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e, başkan adaylarımıza karartma uygulayan TRT’de CHP’nin reklamının gösterilmesi bile yasak. Mart ayında reklam filmlerimizi yayınlayacak müsait günleri yokmuş!

TRT hem kamuyu zarara uğratıyor hem de görev suçu işliyor…

TRT'nin fişini saraya bağlayıp, Parti Radyo Televizyonu (PRT) yaptılar. Anayasa’ya göre de TRT özerk ve tarafsız olmalıdır.

Hukuk devleti ilkesini, seçim adaletini ve demokrasiyi baltalıyor.”

İlahi Bulut, AKP yok ki. Bekir Bozdağ dedi ki;

-“Tayyip’in partisi…”

Doğrusu şudur:

-Tayyip Radyo Televizyonu; TRT

CHP ile tüm muhalefet partilerinin RTÜK’e değil seçim dönemi başladığı için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurmaları gerekir.

2002 seçiminde AKP’nin YSK’ya Star TV’nin tek taraflı yayını nedeniyle yaptığı başvuru üzerine, bir ay yayın durdurma yaptırımı uygulandı.

Seçimlerin adaletli yapılması görevi Anayasa tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na verilmiştir.

YSK Anayasa’yı her ne kadar paspas gibi çiğniyorsa da anayasal itiraz yolu RTÜK değil YSK’dır.

Ayrıca CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan İlhan Taşçı ve Tuncay Keser’in de YSK’ya başvurarak TRT başta tüm yandaş televizyonların seçim dönemi boyunca AKP ve MHP’ye verilen süre ile CHP’nin yok sayılmasını şikâyet etmeleri gerekir.

Erdoğan da Fethullah Gülen gibi kamuoyu oluşturarak, algı operasyonları ve yalan dolanla muhalefeti suçluyor.

Bu baskıyla muhalefet partileri topyekûn mücadele etmelidir.