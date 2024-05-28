TBMM'de bu hafta: Neler görüşülecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta da yoğun bir gündemle çalışmalarına devam ediyor. Gündemin öne çıkan maddelerinden biri, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın oluşturulmasını öngören yasa teklifi olacak. Bu yeni vakıf, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde eğitim ve kültürel alışverişin yanı sıra, deneyim transferini de mümkün kılacak. Ayrıca, emekli diplomatların birikim ve deneyimlerinin değerlendirilmesi, vakfın temel amaçları arasında yer alıyor.

ASKERİ PERSONELİN İLİŞİK KESMEYLE SONUÇLANAN DİSİPLİN CEZALARINA DENETİM YOLU AÇILACAK

Milli Savunma Komisyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikleri ele alacak. Önerilen düzenleme ile, askeri personel tarafından yapılan disiplin ihlallerinin sonuçlarına itiraz etme imkanı getirilecek.

ASKERİ SUÇLARA YÖNELİK SORUŞTURMA İZİNLERİNDE SON RÜTBE VE GÖREVLER ESAS ALINACAK.

Türkiye'de, emekli generallerin izinsiz olarak eski unvanlarını kullanmaları ve medyada açıklamalarda bulunmaları yasaklanacak. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kimlikleri ve görev bilgileri, özel izinler dışında basında yer almayacak.

KRİPTO VARLIKLARA YASAL ÇERÇEVE ÖNGÖREN DÜZENLEME OLACAK

Türkiye'de kripto varlıkların yasal altyapısını oluşturacak düzenlemeler, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine taşınıyor. Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle, kripto varlıkların tanımı yasal zemine oturtulacak. Bu düzenlemeler kapsamında, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyet göstermek için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaları gerekecek. Ayrıca, kripto varlıkların piyasaya sürülmesi, satışı ve dağıtımı konusunda Kurul yetkilendirilecek.

LİMANLARA YÖNELİK UYGULAMALARDA DEĞİŞİKLİK

Liman işletmelerini etkileyen yeni düzenlemeler içeren bir yasa tasarısının sunulması öngörülüyor. Eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarına yönelik cezai yaptırımların artırılmasını hedefleyen bir başka yasa teklifi de değerlendirilmekte. Sokak köpeklerinin durumunu iyileştirmeye yönelik yasal düzenlemeler üzerindeki çalışmalar devam edecek.