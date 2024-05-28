Yatırımını yapan saç baş yoluyor: 2 Hisseye yasak geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yatırımını yapan saç baş yoluyor: 2 Hisseye yasak geldi

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) aldığı karar doğrultusunda, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde 2 hisseye 27 Haziran'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacağını duyurdu.

Borsa İstanbul, finansal piyasalardaki dalgalanmaları dikkate alarak, iki şirketin hisse senetleri üzerinde kredili işlem yapılmasına sınırlamalar getirdiğini açıkladı.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yapılan resmi duyuruda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı karar gereğince, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi'nin uygulamaya konulduğu belirtildi. Bu kapsamda, Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin hisse senetleri, belirli bir süre için kredili işlemlere kapatıldı.

Söz konusu önlemin, 28 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 27 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacağı ifade edildi. Bu tedbir, piyasalardaki aşırı fiyat hareketlerinin önüne geçmek ve yatırımcıları korumak amacıyla alındı. Borsa İstanbul, bu tür önlemlerin piyasa düzenini ve istikrarını sağlamak için gerekli olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu tür tedbirlerin, sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişini desteklemek ve spekülatif hareketleri sınırlamak için zaman zaman devreye alınabileceği belirtildi. Yatırımcılar ve piyasa katılımcıları, bu tür duyuruların ardından ilgili hisse senetlerindeki işlem stratejilerini gözden geçirmek durumunda kaldı.

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