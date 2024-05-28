Merkez Bankası yeni talimat verdi: Dolar sahipleri ters köşe olacak

Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası yeni talimat verdi: Dolar sahipleri ters köşe olacak

Merkez Bankası, son 7 hafta boyunca döviz piyasasında alım yaparak net döviz rezervlerini -12.4 milyar dolar seviyesine çıkardı ve önemli bir düzelme kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz yıl döviz kurlarını kontrol altında tutmak için bankalara döviz alım-satım makaslarında artış talimatı vermişti. Böylece, yatırımcıların döviz satarken büyük kayıplar yaşamasına neden oldu.

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Ancak, 31 Mart seçimlerinden sonra ekonomide normalleşme sağlanması ve TCMB'nin alıcılı pozisyona geçmesi ile birlikte döviz kuru üzerinde de önemli bir denge sağlandı. Son 7 haftalık süreçte döviz pozisyonunda 60 milyar doların üzerinde iyileşme yakalayan TCMB, şimdi de yatırımcıların döviz satımını teşvik etmek için önemli bir adım atıyor. Dolar kurundaki yatay hareketlilik nedeniyle yatırımcılar, dövizden herhangi bir getiri sağlayamamakta. Bu durum, yatırımcıların TL'ye geçişini hızlandırıyor.

TCMB BANKALARDAN MAKAS ARALIĞI DÜŞÜŞÜ TALİMATI VERDİ

TCMB, döviz satışını teşvik etmek için bankalara dolar, euro ve altın alım-satım işlemleri için makas aralıklarının düşürülmesi talimatı verdi. Kapalıçarşı piyasalarında hem altın hem de döviz tarafındaki piyasa kurunun gösterge kur ile eşitlenmesi üzerine finans kuruluşlarının da benzer adımlar atması isteniyor. Büyük makas aralıkları nedeniyle satış esnasında büyük bir zarar olacağını öngörerek döviz pozisyonunu korumayı tercih eden birçok döviz sahibi için bu durum bir teşvik adımı olacak.

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DÖVİZ KURLARINDA YENİ BİR DÖNEME GİRİLEBİLİR

TCMB'nin bu adımı, döviz kurlarında yeni bir döneme girilmesine işaret ediyor olabilir. Yatırımcıların döviz satışlarının artması ile birlikte döviz kurunda bir düşüş yaşanması da olası görünüyor.

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