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  • Ehliyet affında MHP AKP’yi köşeye sıkıştırdı. Milyonlarca sürücünün gözü kulağı bu haberdeydi

Ehliyet affında MHP AKP’yi köşeye sıkıştırdı. Milyonlarca sürücünün gözü kulağı bu haberdeydi

1 milyondan fazla sürücünün beklediği ve CHP’li vekillerce gündeme getirilen ehliyet affında MHP grubunun da konuya olumlu yanaştığı ve AKP grubunun ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 13:00
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Ehliyet affında MHP AKP’yi köşeye sıkıştırdı. Milyonlarca sürücünün gözü kulağı bu haberdeydi

Ehliyet affında MHP AKP’yi köşeye sıkıştırdı. Milyonlarca sürücünün gözü kulağı bu haberdeydi
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YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

1 milyondan fazla sürücü mecliste torba kanunla ehliyet affının çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Yeniçağ’dan Tolga Şahin afla ilgili çalışmaları konuyu gündeme getiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım konuştu.

Gürer’in ekim ayında verdiği kanun teklifi aylardır alt komisyonda bekletilirken Gürer, hükümet kanadının kendisine bu konuda olumlu bir geri dönüş yapmadığını belirtti. Gürer, bu konuda niyetsiz olan AKP’nin konuya olumlu yanaşması durumunda torba kanuna vereceği bir önergeyle bu konuyu halledebileceğini ifade etti.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ise MHP grubunun da ehliyet affına olumlu yaklaştığını belirtirken AKP grubunun ikna edilmeye çalışıldığını açıkladı. Yalım ayrıca haftaya bu konuyu yine meclis gündemine getirip affın çıkması için ne gerekiyorsa yapacağını belirtti.

MHP’Lİ VEKİL TALEP ETMİŞTİ
MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek 1 milyon sürücünün değişik nedenlerle ya ceza puanından ya da trafik kurallarını ihlalden ehliyetlerine el konulduğunu bu nedenle lojistik sektöründe ciddi şoför sıkıntısı yaşandığını dile getirdi. Bu sıkıntının yabancı uyruklu şoförlerle kapatılmaya çalışıldığını belirten Şimşek, bir defaya mahsus olmak üzere, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş şoförler için yılbaşından önce af çıkarılmasını istemişti.

CHP Milletvekili Özkan Yalım da ehliyet affını gündeme getirirken, kamyon TIR şoförlerinin bir suç işlediklerinde, ehliyetlerini kaptırdıklarında Avrupa’da olduğu gibi o an suç işledikleri araç üzerinden cezalandırılmalarını, ekmek parasını kazandıkları ağır vasıta ehliyetinden muaf tutulmaları gerektiğini söyledi.

BAKAN SORULARA CEVAP VERMEDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde bakan Adil Karaismailoğlu, ehliyet affıyla ilgili soruları cevapsız bırakmıştı.

AKP GRUP BAŞKANVEKİLLERİ GERİ DÖNÜŞ YAPMADI
Konuyla ilgili görüş almak için aranan 5 AKP Grup Başkanvekili de gazetemize geri dönüş sağlamadı.

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hasan ali
16.12.2022 13:15
5 6 7 kere kaptırmış ne olacak afmı sacmalık  
 
yenicag okuru
16.12.2022 13:13
maddi kayıpların da karşılanması gerekir. adamın bir otomobili var. tır biçmiş, otomobili elinden gitmiş. otomobilinin bedelini de alamamış. fakir fukaraya yaşattıkları yanlarına kar mı kalacak?  
 
yenicag okuru.
16.12.2022 13:11
Sadece ölümlü kaza yetmez. Yaralanmaları da kapsaması gerekir. adamın kolu gitmiş, bacağı sakat, gözü kör, kulağı sağır vs.vs. olanlar ne olacak? Bu adamların günahı ne?  
 
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