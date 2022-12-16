Ehliyet affında MHP AKP’yi köşeye sıkıştırdı. Milyonlarca sürücünün gözü kulağı bu haberdeydi

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

1 milyondan fazla sürücü mecliste torba kanunla ehliyet affının çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Yeniçağ’dan Tolga Şahin afla ilgili çalışmaları konuyu gündeme getiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım konuştu.

Gürer’in ekim ayında verdiği kanun teklifi aylardır alt komisyonda bekletilirken Gürer, hükümet kanadının kendisine bu konuda olumlu bir geri dönüş yapmadığını belirtti. Gürer, bu konuda niyetsiz olan AKP’nin konuya olumlu yanaşması durumunda torba kanuna vereceği bir önergeyle bu konuyu halledebileceğini ifade etti.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ise MHP grubunun da ehliyet affına olumlu yaklaştığını belirtirken AKP grubunun ikna edilmeye çalışıldığını açıkladı. Yalım ayrıca haftaya bu konuyu yine meclis gündemine getirip affın çıkması için ne gerekiyorsa yapacağını belirtti.

MHP’Lİ VEKİL TALEP ETMİŞTİ

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek 1 milyon sürücünün değişik nedenlerle ya ceza puanından ya da trafik kurallarını ihlalden ehliyetlerine el konulduğunu bu nedenle lojistik sektöründe ciddi şoför sıkıntısı yaşandığını dile getirdi. Bu sıkıntının yabancı uyruklu şoförlerle kapatılmaya çalışıldığını belirten Şimşek, bir defaya mahsus olmak üzere, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş şoförler için yılbaşından önce af çıkarılmasını istemişti.

CHP Milletvekili Özkan Yalım da ehliyet affını gündeme getirirken, kamyon TIR şoförlerinin bir suç işlediklerinde, ehliyetlerini kaptırdıklarında Avrupa’da olduğu gibi o an suç işledikleri araç üzerinden cezalandırılmalarını, ekmek parasını kazandıkları ağır vasıta ehliyetinden muaf tutulmaları gerektiğini söyledi.

BAKAN SORULARA CEVAP VERMEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde bakan Adil Karaismailoğlu, ehliyet affıyla ilgili soruları cevapsız bırakmıştı.

AKP GRUP BAŞKANVEKİLLERİ GERİ DÖNÜŞ YAPMADI

Konuyla ilgili görüş almak için aranan 5 AKP Grup Başkanvekili de gazetemize geri dönüş sağlamadı.