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  • Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı

Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, camiye girmeden önce parti rozetini çıkardığı anları TikTok’ta paylaştı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 18:26
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TDP lideri Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı

Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
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TDP Lideri Mustafa Sarıgül, camiye girmeden önce parti rozetini çıkardı. 

"CAMİLERDE SİYASET OLMAZ"

Sarıgül, kendisini kayda alan kişinin “Rozetini niye çıkardınız” sorusuna “Camilerde siyaset olmaz” sözleriyle yanıt verdi.

Sarıgül, “Camiye girerken bütün arkadaşlarımız rozetlerini çıkaracak. Oraya gönül rozetimizle gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

TİKTOK'TA PAYLAŞTI

Mustafa Sarıgül daha sonra o anları TikTok’ta paylaştı.

 

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CNR GNLLN
29.10.2022 19:30
bu yaptığın siyaset değil mi.  
 
TOPRAK
29.10.2022 19:22
Cami girişinde, içinde, çıkışında, kapısı önünde siyaset konuşulmaz. Camiler siyasetten uzak tutuldukça temiz kalır.  
 
Abbas
29.10.2022 19:07
Bir iki Cuma’ya deyip siyaset yapanda ne farkın var, sende yayınlayarak siyaset yapıyorsun, rozet ben şu partideyim demez herhalde, herkese Tokat atamazsın Mustafali  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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