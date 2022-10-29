﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı

TDP Lideri Mustafa Sarıgül, camiye girmeden önce parti rozetini çıkardı.
"CAMİLERDE SİYASET OLMAZ"
Sarıgül, kendisini kayda alan kişinin “Rozetini niye çıkardınız” sorusuna “Camilerde siyaset olmaz” sözleriyle yanıt verdi.
Sarıgül, “Camiye girerken bütün arkadaşlarımız rozetlerini çıkaracak. Oraya gönül rozetimizle gidiyoruz” ifadelerini kullandı.
TİKTOK'TA PAYLAŞTI
Mustafa Sarıgül daha sonra o anları TikTok’ta paylaştı.
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