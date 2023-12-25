Tek yaz dizisi de final yapıyor

Yazın başlayıp yeni sezonda da izleyiciyle buluşmaya devam eden NGM Medya imzalı Kendi Düşen Ağlamaz (TRT 1) da final yapıyor.

Perşembe akşamları yayınlanan dizi, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, Sakla Beni, MasterChef All Star gibi güçlü rakipleri karşısında reyting canavarına yenik düştü. 22 Haziran 2023 tarihinde ekran yolculuğuna başlayan Kendi Düşen Ağlamaz, 27. bölümde (4 Ocak 2024) ekranlara veda edecek.

Dizide, Serkan (Enes Koçak) ile Alize (Eylül Tumbar) aşkının etrafında dönen renkli ve heyecanlı olaylar anlatılıyordu.

Müzik camiasının dayanışması

Müzik dünyasında zaman zaman sert tartışmalar, kırgınlıklar, küslükler olmasına rağmen güzel şeyler de oluyor. Bunun son örneği Simge Sağın ile İrem Derici arasında yaşandı.

Simge’nin doktoru, viral enfeksiyon nedeniyle şarkıcının sahneye çıkmasını yasakladı. Peki, yardımına kim koştu? Tabi ki de yakın dostu İrem Derici. Ertesi gün bir konseri daha olmasına rağmen ekibiyle apar topar Antalya’ya giden İrem Derici, Simge’nin yerine sahneye çıktı. Geçtiğimiz günlerde de Yıldız Tilbe rahatsızlanmış ve konserine onun yerine Gülşen çıkmıştı.

Bu tarz içimizi ısıtan dayanışmalar, iyi bir müziksever olarak beni de mutlu ediyor.

Türk yapımlarına yabancı ilgisi

Türk dizileri, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Birçok yapım, yine dünyanın farklı coğrafyalarında yayına girecek.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti; yakında Porto Riko, Panama ve Honduras’ta ekrana gelecek.

Başrollerini Rabia Soytürk ile Emre Kıvılcım’ın paylaştığı Veda Mektubu (Kanal D), bugünden itibaren (25 Aralık Pazartesi) Kuzey Makedonya’da yayına başlarken 1 Ocak 2024’ten sonra ise Kolombiya, Meksika ve Arjantin’de yayınlanacak. 27 Şubat’ta ilk bölümüyle ekrana gelen Most Production imzalı dizi, 21 Ağustos’taki 24 bölümüyle final yapmıştı.