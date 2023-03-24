24 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tekirdağ’da kamyon ile yolcu minibüsü çarpıştı: 3 yaralı

Tekirdağ’da kamyon ile yolcu minibüsü çarpıştı: 3 yaralı

Tekirdağ’da bir kamyon, aynı yönde ilerleyen yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 09:38
Takip Et

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ’da kamyon ile yolcu minibüsü çarpıştı: 3 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kamyonla yolcu minibüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Türkgücü Mahallesi Yılmaz Alpaslan Caddesi üzeri Çorlu 1 OSB mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Cumali D.'nin kullandığı kamyon aynı istikamette seyreden Yusuf T. idaresindeki yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü Cumali D. ve yanında bulunan Zeynep S.’nin yanı sıra minibüsteki bir yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
1
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Hangi aday kaç imza topladı
2
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
3
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
﻿Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda ilk garip soru: Soru da yanıt da olay oldu
4
﻿Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda ilk garip soru: Soru da yanıt da olay oldu
﻿Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda ilk garip soru: Soru da yanıt da olay oldu
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
5
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
6
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
7
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿Pendik'te otelde yangın. Ölü ve yaralılar var
﻿Pendik'te otelde yangın. Ölü ve yaralılar var
﻿Pendik'te otelde yangın. Ölü ve yaralılar var
﻿Fransa’da protestolar büyüyor. Belediye binasını ateşe verdiler
﻿Fransa’da protestolar büyüyor. Belediye binasını ateşe verdiler
﻿Fransa’da protestolar büyüyor. Belediye binasını ateşe verdiler
﻿Hamsi ihracatında düşüş
﻿Hamsi ihracatında düşüş
﻿Hamsi ihracatında düşüş
﻿Suriye'de koalisyon üssüne İHA saldırısında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
﻿Suriye'de koalisyon üssüne İHA saldırısında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
﻿Suriye'de koalisyon üssüne İHA saldırısında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.