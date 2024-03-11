Teknik direktör rakip futbolcuya kafa attı kovuldu

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Teknik direktör rakip futbolcuya kafa attı kovuldu
Lecce Teknik Direktörü Roberto D'Aversa, Verona'nın forveti Thomas Henry’ye maç sonunda kafa attı!

İtalya’nın Serie A ligi ekiplerinden Lecce, Hellas Verona ile yapılan maçta yaşanan talihsiz bir olayın ardından bir açıklama yayınladı.

Maç sonrası Lecce’nin teknik direktörü Roberto D’Aversa’nın, Hellas Verona’nın forvet oyuncusu Thomas Henry’ye yönelik fiziksel bir saldırıda bulunması üzerine, kulüp D’Aversa’nın sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Serie A’nın 28. haftasında oynanan ve Lecce’nin 1-0 mağlup olduğu maçın ardından gelen bu kararla, D’Aversa’nın takıma olan hizmetleri için de teşekkür edildiği belirtildi.

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