Arda Turan'ın Fatih Terim Fonu'na kaptırdığı para yapay zekayla 12 metrekarelik odayı doldurdu!

Eski banka müdürü Seçil Erzan'ın, "Fatih Terim Fonu" adı altında yaptığı dolandırıcılıkta en çok konuşulan isim Arda Turan olmuştu.

Tam 13 milyon 900 bin dolarını kaptıran Arda Turan dolandırılan isimlerin en mağduru konumunda.

Arda Turan'ın Seçil Erzan'a elden teslim ettiği 13 milyon 900 bin doların 12 metrekarelik bir odaya sığdırılmış hâli, yapay zeka ile resmedildi.

13 milyon 900 bin dolar; 12 metrekarelik bir odayı tıka basa doldurdu.

İşte sosyal medyada gündem olan o görsel: