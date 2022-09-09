Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD'nin Küba'yı "ahlaka aykırı, gayrimeşru ve haksız bir şekilde" terörü destekleyen ülkeler listesinde tuttuğunu söyledi.

ABD'nin terör listesindeki ülkelerle ticaret yapan ülkelerin yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğine işaret eden Fernandez, Küba ekonomisinin bu sebeple abluka altında olduğunu ve yıllardır ağır ekonomik sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Joe Biden yönetiminin doğru olanı yaparak ülke üzerindeki ablukayı hafifleteceğini ümit ettiklerine işaret eden Fernandez, Biden'ın bu konuda girişimde bulunacağına dair sözünü hatırlattı.

Eski Başkan Barack Obama döneminde ABD, 29 Mayıs 2015'te Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmıştı.

Donald Trump yönetimi, 2021'de "teröristlere sığınma imkânı vererek uluslararası terörizm faaliyetlerine destek verdiği" için Küba'yı tekrar teröre destek veren ülke olarak tanımlamıştı.

Küba, ETA'ya bağlı Bask ayrılıkçıları ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne kapılarını açtığı gerekçesiyle 1982'de, terörü destekleyen ülkeler listesine alınmıştı.

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Dünyada, terör örgütleriyle boğuşmak zorunda kalan ülkelerin başında Türkiye geliyor. PKK adlı terör örgütü 44 yıldır, ABD ve Avrupa'nın desteğiyle ayakta duruyor. Türkiye, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik sayısız operasyon yaptı. Her defasında örgütün kayıpları giderildi. Bugün Türkiye içinde örgütün yine bitirildiğinden bahsediliyor ama ABD'nin "Suriye Demokratik Güçleri" adını vererek PKK'yı, Suriye'nin kuzeyinde ordu haline getirdiği konuşulmuyor.

Türkiye, konuyu zaman zaman gündeme getirse de dünya çapında diplomatik bir atak haline getirmiyor. Türkiye de "Terörü destekleyen ülkeler listesi" düzenlemiş olsa, listenin başına ABD'yi yazmak gerekir. ABD, YPG'yi desteklediğini saklamıyor, "Suriye'deki kara kuvvetlerimiz" diye bahsediyor...

Sorun, Türkiye-ABD ilişkilerinde aranmalı! Türkiye, kendi aleyhinde olsa bile ABD'nin Irak ve Suriye'deki projelerine destek veriyor, karşılığını terör olarak veya sığınmacı akını şeklinde alıyor...

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Tayyip Erdoğan, zaman zaman Türkiye adına "Suriye'nin kuzeyinde malum terör örgütlerinin odaklanma noktaları var. Bu odaklanma noktaları, Suriye'nin kuzeydoğusundan kuzeybatısına kadar bütün o bölgelerde mevcut. Başta ABD olmak üzere tüm koalisyon güçleri maalesef bu terör örgütlerine ciddi manada silah, araç, gereç, mühimmat yardımı yapıyorlar ve bunu hâlâ devam ettiriyorlar. Nasıl ki Kuzey Irak'ta PKK'ya ve PKK'nın adeta yavrucuklarına karşı yaptığımız operasyonlar var, aynı durum Suriye için çok daha geçerli, çok daha önemli." diyor ama YPG güçlerine operasyon yapılmasına ABD kesin bir dille karşı çıkıyor. Öyle ki, Türkiye'ye "30 kilometre derinlikten daha güneye inemezsiniz" diye sınırlama getiriyor.

ABD, Türkiye'nin bu sınırlamaya uymamasından endişe ettiği için Trump döneminde alenen tehditler savurmuştu. Trump, "Tespit ettiğim sınırları (30 kilometreyi) aşarsa, Türkiye ekonomisini yerle bir ederim. Daha önce yaptığım gibi..." demişti.

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Erdoğan ise son olarak "Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz." dedi.

Bu mesaj, aslında ABD'ye verilmiştir. Erdoğan, ABD'ye, "30 kilometrenin altına inmeyeceğiz garantisi" veriyor ama halka dönerek "operasyonları sürdüreceğiz" diyor! Dostlar operasyonda görsün diye mi?

30 kilometrenin altında, ABD tarafından yüz bin kişilik orduya sahip bir devlet kuruluyor!