Ligden çekilmek isteyen 2 takımın başvurusunu TFF kabul etmedi. Umut Eken o takımları açıkladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hatayspor ve Gaziantep'ten sonra 2. Lig'den Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, 3. Lig'den Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor ve Malatya Arguvanspor olmak üzere toplam 5 takımın çekilme taleplerini onayladıklarını açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Sivas Belediyespor ve TFF 3. Lig'den Niğde Anadolu Futbol Kulübü de, ligden çekilmek için TFF'ye başvurduğu iddia edilmişti.

Gazeteci Umut Eken, TFF'nin, Sivas Belediyespor ve Niğde Anadolu FK'nın ligden çekilme talebi gündeme almadığı ve resmi yazıyla iki kulübe yanıt vereceği belirtildi.

"TFF FIRSATÇILIĞA İZİN VERMEDİ"

Umut Eken yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

TFF fırsatçılığa izin vermeyecek.

Sivas Belediye ve Niğde Anadolu’nun ligden çekilme talebi gündeme bile alınmadı.

Sadece resmi yazıyla yanıt verilecek iki kulübe de..

TFF şu an daha büyük sorunları çözmekle meşgul.

Her kurum gibi onları da rahat bırakalım çalışsınlar.



