Süper Lig başlıyor. TFF Başkanı Büyükekşi tarih vererek açıkladı

10 ilimizi derinden etkileyen depreminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki kriz masası ve Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri toplanarak, liglerin 3-4 Mart itibarıyla başlaması kararını aldı.

Süper Lig maçları bu karar doğrultusunda 3-4 Mart 2023 tarihlerinde karşılaşmalara başlayacak.

İŞTE LİGDEN ÇEKİLEN TAKIMLAR

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Büyükekşi, depremden etkilenen şehirlerin kulüpleri olan Adıyaman FK(2. Lig), Diyarbekirspor (2. Lig), Kahramanmaraşspor (3. Lig), Osmaniyespor(3. Lig), ve Malatya Arguvan SK(3. Lig)'nın ligden çekilme taleplerinin kabul edildiğini duyurdu.

3 TAKIMIN TALEBİ REDDEDİLDİ

Depremin etkilediği 10 il dışındaki kulüplerin çekilme taleplerinin kabul edilmediğini söyleyen Büyükekşi; "Sivas Belediyespor, Tarsus İdmanyurduspor ve Niğdespor çekilmek istediğini ilettiler. Lig sonuncusu veya son iki üç sırasında yer alan kulüpler, bunları reddettik." dedi.

TFF Başkanı ayrıca transfer döneminin uzatılması için FIFA ile görüştüklerini de ifade etti.

