TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi adil oyun çağrısı yaptı. Ödüller sahiplerini buldu

TFF Fair Play / Adil Oyun ödül töreninde Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Çağdaş Atan, Uğurcan Çakır ve Fatih Özgökçen ödül aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda, TFF Fair Play / Adil Oyun ödülleri sahiplerini buldu.

Törende konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Oyunu yavaşlatmak için sakatlığı olmadığı halde yerde yatan, rakibinin haksız yere kart görmesi için hakemi aldatmaya çalışan, birbirine ve hakeme kötü söz söylemlerde bulunan tüm futbol paydaşlarını fair-play'e yani adil oyuna davet ediyorum. Türk futbolunun imaj ve değerine zarar veren başka bir konu da maç sonunda yapılan açıklamalar. Futbolcular, teknik direktörler, kulüp başkanı ve yöneticilerin maçın hemen ardından hakemle ilgili konuşma kültürünü artık değiştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TFF Fair Play ödüllerinin kazananları şu şekilde:

Fair Play/Adil Oyun Takım Ödülü: Demir Grup Sivasspor

Fair Play/Adil Oyun Teknik Direktör Ödülü: Çağdaş Atan (Yukatel Kayserispor)

Fair Play/Adil Oyun Futbolcu Ödülü: Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Fair Play/Adil Oyun Başkan/Yönetici Ödülü: Fatih Özgökçen (Arabam com Konyaspor)

Fair Play/Adil Oyun Taraftar Ödülü: Medipol Başakşehir