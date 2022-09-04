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TFF saldırısında sır perdesi aralanıyor. Silah bakın nerede bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki binasına düzenlenen silahlı saldırıda ayrıntılar belli oluyor. Saldırıda kullanılan silahlardan biri gözaltına alınan şüphelilerden birinin sahibi olduğu villadaki domates bahçesinde bulundu.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 11:42
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 11:57
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki binasına düzenlenen silahlı saldırıda sır perdesi aralanıyor. Silahlardan biri villadaki domates bahçesinde bulundu

TFF saldırısında sır perdesi aralanıyor. Silah bakın nerede bulundu
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki binasında perşembe günü saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 mermi isabet etmişti. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği koordinesindeki polisler çevreyi ablukaya alarak soruşturma başlatmıştı.

BEYAZ RENKLİ ARAÇLA KAÇMIŞLAR

Yapılan tahkikatte bir yüzen evin balkonundan ateş edildiği belirlenmiş, şüphelilerin bir araçla olay yerinden hızla kaçtıkları tespit edilmişti. O anlar ise bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin beyaz renkli bir araçla olay yerine geldikleri, daha sonra hızla uzaklaştıkları görüldü. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin mali müşavirlik yapan Cüneyd Uslu olduğunu tespit etti. Polis ekipleri şüphelinin Riva’daki villasına gittiklerinde, olay yerinde olduğu belirlenen Oğuzhan Güneysu’yu gözaltına aldı. Güneysu’nun, Uslu’yu Yemek yemesi için Riva merkeze bıraktığını söylemesi üzerine ekipler bu yöne kaydırıldı. Uslu saat 21.00’de gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis soruşturma kapsamında bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç.’yi de yakaladı. TFF’de temizlik işçisi olarak çalışan İ.A.’nın da, tanıdığı Güneysu’nun telefonla arayıp olayı anlatıp, “Orayı gören kamera var mı?" diye sormasına rağmen görüşmeyi polise bildirmediği için şüpheli olarak ifadesi alındı. Suçunu itiraf eden Cüneyd Uslu, “Olay sırasında çok alkollüydüm. Bu durumun etkisiyle havaya ateş ettim. Kesinlikle Federasyon binasını ya da başka bir yeri hedef almadım” dedi.

VİLLADAKİ DOMATES BAHÇESİNDE BULUNDU

Polis gün boyu yapılan arama çalışmalarında silahı bulamadı. Daha sonra Uslu’nun villasındaki domates bahçesinde yapılan aramada 2 tabanca ve 12 mermi bulundu. Silahlardan birinin olayda kullanıldığı tespit edildi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Cüneyd Uslu ile Oğuzhan Güneysu ve onlarla irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ç. ve Güneysu savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakılırken Cüneyd Uslu’ya ev hapsi verildi.

 

(Kaynak: CNN TÜRK)

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