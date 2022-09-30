30 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adalet Bakanlığından Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Adalet Bakanlığından Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Adalet Bakanlığınca Özer'in Arnavutluk'tan iadesine ilişkin resmi iade talebinin 29 gün sonra gönderildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek "Bakanlığımız süreçteki her işlemi ivedilikle yerine getirmiştir" ifadesine yer verildi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 16:20
Takip Et

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk'tan iadesine ilişkin resmi iade talebinin 29 gün sonra gönderildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanlığı’ndan açıklama

Adalet Bakanlığından Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
+
Aa
-

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Faruk Fatih Özer'in iadesine ilişkin süreç hakkında bazı basın yayın organlarında asılsız haberlerin yer aldığına işaret edilerek, Özer'in, Arnavutluk'a gittiği yönündeki iddialara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 23 Nisan 2021'de uluslararası seviyede aranmasına yönelik kırmızı bülten tanzim ettirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, Özer'in Arnavutluk'ta bulunduğuna yönelik bilgi üzerine 11 Haziran 2021'de Adalet Bakanlığı tarafından Arnavutluk'tan ülkemize iadesinin talep edildiği kaydedildi.

Özer'in, 30 Ağustos 2022'de Türkiye'ye iadesi amacıyla yakalanarak tutuklandığının Arnavutluk tarafından Türkiye'ye bildirilmesi üzerine, 31 Ağustos 2022'de Arnavutluk makamlarına, iade talebinin 11 Haziran 2021'de iletildiği hatırlatılarak, talebe istinaden iade sürecinin bir an evvel başlatılmasının istendiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna rağmen, Arnavutluk makamları tarafından 13 Eylül 2022 tarihli yazı ile adı geçen hakkındaki iade talebinin gönderilmesi talep edilmiş, bunun üzerine 16 Eylül 2022 tarihinde Arnavutluk makamlarına, iade talebini daha önce de ilettiğimiz ifade edilerek, ihtiyaten aynı talep tekrar gönderilmiştir. Dolayısıyla, bazı basın ve yayın organlarında çıkan şahsın yakalanmasının ardından 29 gün sonra resmi iade talebinin gönderildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Faruk Fatih Özer hakkındaki iade sürecinde Bakanlığımız konuyu hassasiyetle takip ederek, süreçteki her işlemi ivedilikle ve eksiksiz yerine getirmiştir."

Ayrıca açıklamada, 19 Eylül 2022'de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği hatırlatılarak, Bozdağ'ın konuyla ilgili hassasiyeti dile getirdiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
1
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
2
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
3
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
4
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
5
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
6
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
7
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
﻿ "Büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası: 2 gözaltı
﻿
﻿ "Büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası: 2 gözaltı
﻿Ciple otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
﻿Ciple otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
﻿Ciple otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
﻿Anne sütünün mucizevi faydası ortaya çıktı
﻿Anne sütünün mucizevi faydası ortaya çıktı
﻿Anne sütünün mucizevi faydası ortaya çıktı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan af açıklaması. İktidar ile konuşmaya hazırız!
﻿Kılıçdaroğlu'ndan af açıklaması. İktidar ile konuşmaya hazırız!
﻿Kılıçdaroğlu'ndan af açıklaması. İktidar ile konuşmaya hazırız!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.