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Flaş. Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişme

Thodex vurguncusu hakkında Arnavutluk'a iade talebinde bulunuldu.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 17:58
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Flaş. Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişme

Flaş. Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişme
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Arnavutluk'ta yakalanarak yargılanmasına başlanan Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer için resmi iade talebinde bulunuldu.

Arnavutluk’ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer’in iadesi için resmi başvuru yapıldı.

Tele1'in aktardığına göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan davanın iddianamesinde, Faruk Fatih Özer’in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterilerini dolandırıp, Arnavutluk’a kaçması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. 268 sayfalık iddianamede Faruk Fatih Özer ile ağabeyi Güven Özer ve ablası Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 21 sanık, 2 bin 27 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) bünyesinde işlenen suçlardan toplam 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğu kaydediliyor. İddianamede 21 sanığın ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından toplamda 12 bin 164 yıldan 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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