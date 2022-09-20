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  • Thodex'in kurucusu hakim karşısında. Kripto para ile binlerce kişiyi dolandırıp kaçmıştı

Thodex'in kurucusu hakim karşısında. Kripto para ile binlerce kişiyi dolandırıp kaçmıştı

Türkiye’de kurduğu kripto para borsası Thodex aracılığıyla binlerce kişiyi dolandıran ve kaçtığı Arnavutluk'ta yakalanan Faruk Fatih Özer yeninden hakim karşısına çıktı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 18:34
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakim karşısında. Kripto para ile binlerce kişiyi dolandırıp kaçmıştı

Thodex'in kurucusu hakim karşısında. Kripto para ile binlerce kişiyi dolandırıp kaçmıştı
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İHA
Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Özer, Arnavutluk’un Durres kentinde Temyiz Mahkemesine çıkarıldı. Hakim Florjan Kalaja tarafından görülen davada, Özer’in tutuklu olarak yargılanmasına karar verildi.


Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen “Brain” adlı operasyon çerçevesinde, ülkenin güneyinde bulunan Vlora kentine bağlı Himara ilçesinde yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti.

Özer, Elbasan ilinde bulunan bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmıştı. Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan Özer’in tutuklu yargılanmasına karar vermişti.

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Abbas
20.09.2022 19:11
MHP yöneticin suçladığı MHP vekili nerede, fezleke hazırlandı mı??  
 
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