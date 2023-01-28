THY uçağında kan aktı

Medyaradar'ın haberine göre, THY'nin İstanbul - Tunus seferini yapan uçakta olay çıktı. Gitmek istediği ülke tarafından girişine izin verilmeyen Tunuslu yolcu (Inad yolcu), THY'nin saat 09.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkan TK661 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçağına bindirilerek Türkiye'den sınır dışı edildi.

Yolcu, uçağın kalkışından kısa süre sonra kabin memuruna saldırdı. Yolcunun attığı yumruk nedeniyle kabin memurunun yüzünde kanama meydana geldi.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Durumun haber verilmesi üzerine uçağın kaptan pilotu geri dönüş kararı aldı. İstanbul Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi'nden iniş izni isteyen pilot, inişten sonra uçağa polis ekiplerinin gelmesini talep etti.

Sorunsuz şekilde iniş yapan uçağın park etmesinin ardından Tunuslu yolcu polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Yüzünden aldığı darbe nedeniyle yaralanan kabin memuru ise hastaneye götürüldü. Olayın ardından yakıt alan uçak, Tunus'a gitmek için saat 11.55'te havalandı.