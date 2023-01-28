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THY uçağında kan aktı

THY'nin İstanbul - Tunus seferini yapan uçakta olay çıktı. Sınır dışı edildiği öğrenilen bir yolcu uçağın kalkışından kısa bir süre sonra kabin memuruna saldırdı. Kabin memuru yaralandı. Kule'den iniş izni isteyen pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 08:43
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THY uçağında kan aktı. Gökyüzünde dehşet

THY uçağında kan aktı
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Medyaradar'ın haberine göre, THY'nin İstanbul - Tunus seferini yapan uçakta olay çıktı. Gitmek istediği ülke tarafından girişine izin verilmeyen Tunuslu yolcu (Inad yolcu), THY'nin saat 09.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkan TK661 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçağına bindirilerek Türkiye'den sınır dışı edildi.

Yolcu, uçağın kalkışından kısa süre sonra kabin memuruna saldırdı. Yolcunun attığı yumruk nedeniyle kabin memurunun yüzünde kanama meydana geldi.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Durumun haber verilmesi üzerine uçağın kaptan pilotu geri dönüş kararı aldı. İstanbul Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi'nden iniş izni isteyen pilot, inişten sonra uçağa polis ekiplerinin gelmesini talep etti.

Sorunsuz şekilde iniş yapan uçağın park etmesinin ardından Tunuslu yolcu polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Yüzünden aldığı darbe nedeniyle yaralanan kabin memuru ise hastaneye götürüldü. Olayın ardından yakıt alan uçak, Tunus'a gitmek için saat 11.55'te havalandı.

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NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
28.01.2023 10:17
Arap sevici erdoğan türk kimliğini eritmek vede demografik olarak bizleri azınlığa düşürmek istiyor.ama seçim sandığı geliyor bakın görün biz türkler o sandıkları millet ittifakı oyları ile dolduracağ  
 
Gazi Şaban Ardıçlı
28.01.2023 09:09
Ülke dingonun ahirina döndü. Avrupanin çöpünü, ortadogunun ve kuzey afrikanin cöplügünü yani mafyasi vs aliyoruz. Niye ama niye... Türk azinliga dussun diyemi.  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
28.01.2023 09:02
Bay recbim besle kargayı oysun gözünü bunlar milletinden daha üstün gördüğün savaştan kaçan vatan hanleridir sen bunları oy uğruna besliyorsun hamdolsun  
 
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