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  • Doğu Perinçek PKK’ya kucaklaşma çağrısı yaptı. "Kardeşlerim" diyerek seslendi

Doğu Perinçek PKK’ya kucaklaşma çağrısı yaptı. "Kardeşlerim" diyerek seslendi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Mardin'de PKK’ya “Kandil'e sesleniyoruz, elinizdeki ABD silahını bırakın, Türkiye sizi kucaklamaya hazır” diye seslendi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 18:00
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Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek PKK'ya kucaklaşma çağrısı yaptı

Doğu Perinçek PKK’ya kucaklaşma çağrısı yaptı. ''Kardeşlerim'' diyerek seslendi
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Vatan Partisi Mardin İl Kurultayı'nda konuşan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, burada yaptığı konuşmada PKK'ya kucaklaşma çağrısı yaptı.

Perinçek’ten PKK’ya kucaklaşma çağrısında şu ifadeleri kullandı:

“Kandil'e sesleniyoruz, kardeşinize kurşun sıkmayın. Elinizdeki Amerika’dan, İsrail’den aldığınız silahları kardeşlerim bırakın. Bırakın yere atın. Türkiye sizi kucaklamaya hazır. Amerikan silahıyla birbirimizi vurmayalım, kucaklaşalım, birleşelim. Emeğimizle kol kola vererek, omuz omuza vererek Türkiye’mizi aydınlıklara, berekete, kardeşliğe götürelim."

 

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Misafir
5.11.2022 19:12
Kalleşin tarifini yap deseler ne yazardım acaba  
 
Okur
5.11.2022 19:03
Buna kökenlerine dönüş deniyor.  
 
Hasan emmi
5.11.2022 18:53
Bu adamın zaten geçmişi belli. Ama bahçeliye merak ediyorum. Ne diyecek.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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