Doğu Perinçek PKK’ya kucaklaşma çağrısı yaptı. ''Kardeşlerim'' diyerek seslendi

Vatan Partisi Mardin İl Kurultayı'nda konuşan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, burada yaptığı konuşmada PKK'ya kucaklaşma çağrısı yaptı.

Perinçek’ten PKK’ya kucaklaşma çağrısında şu ifadeleri kullandı:

“Kandil'e sesleniyoruz, kardeşinize kurşun sıkmayın. Elinizdeki Amerika’dan, İsrail’den aldığınız silahları kardeşlerim bırakın. Bırakın yere atın. Türkiye sizi kucaklamaya hazır. Amerikan silahıyla birbirimizi vurmayalım, kucaklaşalım, birleşelim. Emeğimizle kol kola vererek, omuz omuza vererek Türkiye’mizi aydınlıklara, berekete, kardeşliğe götürelim."