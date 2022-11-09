Perinçek AKP'ye ültimatom verdi: AKP de HDP'nin dostlarına katılır. Bahçeli AKP-HDP yakınlaşmasını olumlu buldu

"HDP ile birlikte anayasa yapılmaz anayasa yıkılır" diyen Perinçek şöyle devam etti:

HDP’nin PKK emrinde Türkiye'mizin toprak bütünlüğüne, millî birliğine, kamu düzenine ve halkın kardeşliğine karşı savaştığı cümle âlemin bildiği bir gerçektir. Nitekim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, HDP’nin Anayasa yıkıcısı bir faaliyetin odağı haline geldiğini saptamış ve kapatma davası açmıştır. HDP üzerinden PKK’yı meşrulaştırıyorlar.

Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Polisi ve Köy korucularımız, PKK’ya öldürücü darbeler indiriyor ve terör örgütünü bitirme hedefine ilerliyor. Bu koşullarda, üstelik birlikte Anayasa yapma iddiasıyla gerçekleştirilen HDP ziyaretine hiçbir hukukî kılıf bulunamaz. Bu ziyaret, hukuku çiğnemenin ötesinde Mehmetçiğe kurşun sıkan bir örgütü meşrulaştırmak gibi çok ağır sorumlulukları olan bir eylemdir.

"TÜRKİYE'Yİ YÖNETEMEZ DURUMA DÜŞERLER"

AK Parti'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Perinçek, "AK Parti, HDP ziyareti siyasetini sürdürürse, HDP’nin dostları arasına katılır. Bu tutum, CHP ve İYİ Parti’nin tutumudur. ABD denetiminden kurtulamayanlar, Atlantik’in sömürücü ve bölücü sistemi içinde çırpınırlar ve Türkiye’yi yönetemez duruma düşerler" dedi.