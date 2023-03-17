17 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • TOGG ön sipariş nasıl oluşturulur? TOGG ne kadar kaç TL?

TOGG ön sipariş nasıl oluşturulur? TOGG ne kadar kaç TL?

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için ön sipariş dönemi başladı. TOGG’u satın almak isteyen vatandaşlar için ön sipariş verebilecek. Peki, TOGG ön sipariş nasıl oluşturulur? TOGG ne kadar kaç TL?

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 11:23
Takip Et

TOGG ön sipariş nasıl oluşturulur? TOGG ne kadar kaç TL?

TOGG ön sipariş nasıl oluşturulur? TOGG ne kadar kaç TL?
+
Aa
-

Yerli otomobil TOGG için sipariş dönemi başladı. TOGG’u satın almak için önce ön sipariş vermek gerekiyor. Peki, TOGG ön sipariş nasıl oluşturulur? TOGG ne kadar kaç TL?

Türkiye'nin otomobili TOGG için ön sipariş dönemi başladı. TOGG için sipariş dönemi 24 Mart tarihine kadar sürecek. Peki, TOGG ön sipariş nasıl oluşturulur?

TOGG ÖN SİPARİŞ NASIL OLUŞTURULUR?

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili TOGG’un ön sipariş ve satış tarihi belli oldu. Bu kapsamda TOGG’a sahip olmak isteyen vatandaşlar hem telefonlardaki uygulamalar sayesinde hem de internet sitesinden sipariş oluşturabilecekler.

Telefon uygulaması ve internet sitesinde ön sipariş oluşturulabilecek üç farklı TOGG modeli yer alıyor. 28 Mart tarihinde açıklanacak çekilişte ismi olmayan kişilere, ödedikleri kapora iade edilecek.

2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg.com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından 'Akıllı Cihaz Konfigüratörü'ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek, diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek.

TOGG KURA NE ZAMAN?

Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek.

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek.

Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
1
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
2
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
3
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
4
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Muaz Ergezen istifa etti
5
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
6
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
7
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿Arka sokaklar operasyonu
﻿Arka sokaklar operasyonu
﻿Arka sokaklar operasyonu
﻿Su fiyatlarında fahiş artış yapanlara yasal işlem yapılacak
﻿Su fiyatlarında fahiş artış yapanlara yasal işlem yapılacak
﻿Su fiyatlarında fahiş artış yapanlara yasal işlem yapılacak
﻿İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
﻿İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
﻿İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
﻿154 noktada zemin etüt çalışması yapıldı
﻿154 noktada zemin etüt çalışması yapıldı
﻿154 noktada zemin etüt çalışması yapıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.