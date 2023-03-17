Yerli otomobil TOGG için sipariş dönemi başladı. TOGG’u satın almak için önce ön sipariş vermek gerekiyor. Peki, TOGG ön sipariş nasıl oluşturulur? TOGG ne kadar kaç TL?

Türkiye'nin otomobili TOGG için ön sipariş dönemi başladı. TOGG için sipariş dönemi 24 Mart tarihine kadar sürecek. Peki, TOGG ön sipariş nasıl oluşturulur?

TOGG ÖN SİPARİŞ NASIL OLUŞTURULUR?

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili TOGG’un ön sipariş ve satış tarihi belli oldu. Bu kapsamda TOGG’a sahip olmak isteyen vatandaşlar hem telefonlardaki uygulamalar sayesinde hem de internet sitesinden sipariş oluşturabilecekler.

Telefon uygulaması ve internet sitesinde ön sipariş oluşturulabilecek üç farklı TOGG modeli yer alıyor. 28 Mart tarihinde açıklanacak çekilişte ismi olmayan kişilere, ödedikleri kapora iade edilecek.

2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg.com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından 'Akıllı Cihaz Konfigüratörü'ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek, diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek.

TOGG KURA NE ZAMAN?

Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek.

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek.

Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.