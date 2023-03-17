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Şimdi de TOGG fırsatçılığı ortaya çıktı. 7.5 milyon liraya satışa çıkardılar ama arabayı değil

Bu ay satışa çıkacak TOGG’da fırsatçılık başladı. TOGG uzantılı internet adreslerinin telif haklarını alan bazı kişiler, alan adlarını ilan siteleri üzerinden satışa çıkardı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 12:22
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TOGG uzantılı internet adreslerini alıp satışa çıkardılar. Büyük fırsatçılık

Şimdi de TOGG fırsatçılığı ortaya çıktı. 7.5 milyon liraya satışa çıkardılar ama arabayı değil
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2023’ün Mart ayında ilk satışı gerçekleşecek olan TOGG için çeşitli girişimlerin yapıldığı görüldü. TOGG baskılı tişörtler, TOGG logolu araba anahtarlıkları, TOGG amblemli saatler e-Ticaret sitelerinde şimdiden satışa çıktı.

Yerli otomobil TOGG'un fiyatının açıklanmasıyla birlikte fırsatçılar boş durmadı.

Bazı kişiler, TOGG uzantılı internet adreslerinin telif haklarını satın alarak e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkardı.

toggbayi.com, toggyedekparca.com gibi benzeri alan adları 100 bin lira ile 7,5 milyon lira arasında değişiyor.

Bazı ilanların fiyatının TOGG’dan daha pahalı olması dikkat çekiyor.

Bazı ilanların açıklama kısmında ‘Ülkemizin gururu yerli ve milli olan aracımız Togg’un uluslararası alan adını kullanarak açacağınız TOGG yetkili servis marka değerini taşıyacağınız domaini satılıktır. Dolar ve altın gibi yatırım dahilinde kullanabilirsiniz” ifadeleri yazıldığı görülüyor.

Yalnızca araba ve konut değil ilginç ilanlar da dikkat çekti. Mesela TOGG almak için bisikletini, telefonunu hatta, dükkân tabelasını bile satışa çıkaranlar olduğu görüldü.

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