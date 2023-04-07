Togg'un sevkiyatı başladı

İHA

Togg’un ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a yapıldı. Daha sonra ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ise ikinci teslimat alan kişi olmuştu.

Togg, sosyal medyadan "#Togg Teknoloji Kampüsümüzden #T10X sevkiyatları devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin." paylaşımını yaptı.

Togg, akıllı cihazlarının ön siparişinde 21 günde 177 bin 467 kişiye ulaşmıştı. Bu yıl için toplam üretilen 28 bin adet Togg T10X'un, 20 bin adedini doğrudan kullanıcılara teslim edecek. İlk teslimatlar yapılan paylaşım ile başlamış oldu.

Ayrıca Togg, çekilişe katılıp ancak hak kazanamayanların kişilerin ön sipariş bedellerinin iadesini tamamladı.