Sinan Akçıl Togg almak için araçlarını sattı

Yerli otomobil Togg için ön sipariş oluşturan ve çekilişte Togg sahibi olmaya hak kazanan 20 bin kişiye araç teslimatları başladı. Togg T10X’lerden ilk teslimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapıldı.

Ensonhaber.com'un YouTube programına katılan şarkıcı Sinan Akçıl da Togg araç satın almak istediğini söyledi.

İlk 20 bin şanslı arasına giremediğini söyleyen ve Porsche marka araçlara ilgi duyan Akçıl, Togg almak için 2 aracını sattığını açıkladı.

Akçıl şöyle konuştu:

"Çok istiyorum Togg. Başvurduk ama çıkmadı, sonraki sıradayız. Yakın zamanda inşallah iki aracımı da sattım, Togg almak ve tek araba kullanmak istiyorum. Sadece konserlere gidip geldiğimiz bir minibüsümüz var. Togg gelince o da gidecek. Ben 3 araçtan vazgeçip, yerli ve milli Togg'u kullanmayı tercih ettim. Bugün ilk teslimatı yapıldı. 2023 sonu veya 2024'te inşallah insanlar beni her yerde Togg ile görecekler. Gurur duyduğum bir proje. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı tebrik ederim. Bence gerçekte yurt dışında Togg görürsem tüylerim diken diken olur gerçekten. Çok başarılı bulduğum bir iş, çok mutluyum. Ben de inşallah gururla Togg'a bineceğim."