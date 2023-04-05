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  • 'Tayyip araba benim ona göre' Emine Erdoğan'ın Erdoğan'a Togg içinde verdiği yanıt gündem oldu

'Tayyip araba benim ona göre' Emine Erdoğan'ın Erdoğan'a Togg içinde verdiği yanıt gündem oldu

Erdoğan çifti Togg'u sürdü. Emine Erdoğan eşine, "Araba benim ona göre." derken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bir dakika hanım ya... Kaptan benim şu anda, kaptana uyacaksın. Arabanın senin olması önemli değil, direksiyonda kim var önemli olan o." dedi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 12:10
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Emine Erdoğan'dan Erdoğan'a Togg yanıtı

'Tayyip araba benim ona göre' Emine Erdoğan'ın Erdoğan'a Togg içinde verdiği yanıt gündem oldu
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AA’da yer alan haberde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının paylaştığı görüntülerde, Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Erdoğan çiftine akıllı cihazın özellikleri ve üretilecek diğer modellere ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türk Sanat Musikisini nereden dinleyeceğiz?" sorusu üzerine Karakaş, aracın fabrika çıkışı olduğunu, herhangi bir yükleme yapılmadığını söyledi.

Eşi Emine Erdoğan'ın sürüş esnasında, "Araba benim ona göre." demesi üzerine Erdoğan'ın, "Bir dakika hanım ya... Kaptan benim şu anda, kaptana uyacaksın. Arabanın senin olması önemli değil, direksiyonda kim var önemli olan o." yanıtı gülüşmelere neden oldu.



"SEDAN PAZARINDAN PAY ALMAK İSTİYORUZ"
Erdoğan çiftinin aracın sessizliğine dikkati çekmesi üzerine Togg CEO'su Karakaş, "Elektrikli araçların konfor açısından güzel tarafları sessizliği ve hacmidir. Ortada içten yanmalı motor ve şanzıman olmadığı için tünel yok. Dolayısıyla arkası çok rahat. Bundan sonra gelecek aracımız, 2024 sonu 2025 başı, C segmenti sedan. Türkiye hala çok büyük bir sedan pazarı. Oradan pay almak istiyoruz." ifadesini kullandı.



ERDOĞAN ALİYEV'E GİDEN ARACI SORDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslim edilecek aracı sorması üzerine Gürcan Karakaş, aynı modelde bir aracın Aliyev'e gönderildiğini söyledi.

Emine Erdoğan, aracın üretilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan çiftine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.


 

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