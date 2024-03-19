Trabzon basınından şok eden derbi manşetleri

Süper Lig’in 30. Haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Papara Park’ta oynanan derbide sarı-lacivertliler rakibini 3-2 mağlup etti.

Mücadelede son düdüğün çalmasının ardından Fenerbahçeliler büyük bir sevinç yaşarken şok eden bir olay yaşandı.

Trabzonlu bazı taraftarlar sahaya inerek Fenerbahçeli futbolculara saldırmaya başladı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olaylarda Fenerbahçe kafilesi zorlukla İstanbul’a geri döndü.

Yaşanan bu skandalları manşetlere taşıyan Trabzon yerel medyasından şaşırtıcı haberler geldi.

İşte o haberler: