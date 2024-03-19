İsmail Kartal derbi sonrası Fatih Terim'i gösterdi

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası ortalık karıştı.

Sarı-lacivertlilerin deplasmanda 3-2 mağlup etmesi sonrası sahaya giren Trabzonlu taraftarlar oyuncuların üstüne yürüdü.

Tekme tokatların havada uçuştuğu olaylarda Fenerbahçe kafilesi güçlükle İstanbul'a geldi.

Yaşananlar sonrası Hürriyet'e konuşan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal Fatih Terim'i örnek göstererek camiasına ateş püskürdü.

"BIÇAK SIRTINDA GÖREV YAPIYORUM"

Kartal yaptığı açıklamada, "Haksızlık diyorum, evet haksızlık. Bıçak sırtında görev yapıyorum ben. Ne medya da ne de kendi camiamda destek var! Hoca kötü. Avrupa’da ilk 8’e girmiş, en çok ülke puanı kazandırmış bir hocaya ve takıma yapılıyor bunlar. Benim yaptığımı yabancı bir hoca yapsa, heykelini dikerlerdi. Ama birileri imparator oluyor, dünyanın en iyi hocası oluyor. Ama İsmail Kartal’a gelince, “Hoca mı bu?” Gücüme gidiyor, ağırıma gidiyor. Benim de takımımım da önü kesiliyor" ifadelerini kullandı.