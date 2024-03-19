Fenerbahçe'nin eski yıldızı Türkiye'ye geri dönüyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Vodofone Sultanlar Ligi ekibi Kuzeyboru sürpriz bir ismi gündemine aldı.

HEDEF ANNA LAZAREVA

Aksaray ekibi bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Rus pasör çaprazı Anna Lazareva’yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

EN İYİ GENÇ OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALDI

1997 doğan Lazareva küçük yaşta voleybola başladı. 16 yaşında giydiği Rusya Genç Milli takım forması ile 2014 CEV U20 Avrupa Şampiyonası’nda görev aldı. 17 yaşında Dinamo Moskova A takımda forma giymeye başlayan yıldız isim Rusya A Milli Takımı’nda da görev aldı. 2017 yılında Yeltsin Kupa’sında ikincilik yaşayan Rusya’da gösterdiği performansla büyüleyen Lazareva turnuvanın “En İyi Genç Oyuncusu” ödülünü aldı.

KARİYERİ

Lazareva Fenerbahçe’nin yanı sıra kariyerinde, Dinamo Moskova, Yenisey Krasnoyarks, Volero Le Cannet, Hwaseong IBK Altos, Beijing BAIC Motor ve Atlanta Vibe formaları giydi.