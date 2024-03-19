Trabzonspor'dan ortalığı karıştıracak paylaşım: Bizde kimsenin hesabı kalmaz

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı.
Papara Park'ta oynanan olaylı mücadele bordo-mavililer rakibine 3-2 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli oyuncuların sevinmesine sinirlenen bazı taraftarların sahaya girmesiyle ortalık karıştı.
Derbinin yankıları bugün de devam ederken Trabzonspor'dan gece yarısı sürpriz bir video geldi.
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda maçtan kesitlere yer veren bordo-mavililer "SİZİ UNUTTUĞUMUZU SANMAYIN! BİZDE KİMSENİN HESABI KALMAZ!" dedi.
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