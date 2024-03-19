Trabzonspor'dan ortalığı karıştıracak paylaşım: Bizde kimsenin hesabı kalmaz

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'dan ortalığı karıştıracak paylaşım: Bizde kimsenin hesabı kalmaz
Trabzonspor derbide yaşananlar ile ilgili bir video paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı.

Papara Park'ta oynanan olaylı mücadele bordo-mavililer rakibine 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli oyuncuların sevinmesine sinirlenen bazı taraftarların sahaya girmesiyle ortalık karıştı.

Derbinin yankıları bugün de devam ederken Trabzonspor'dan gece yarısı sürpriz bir video geldi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda maçtan kesitlere yer veren bordo-mavililer "SİZİ UNUTTUĞUMUZU SANMAYIN! BİZDE KİMSENİN HESABI KALMAZ!" dedi.

İlgili Haberler
Efes beklemeye geçti
Efes beklemeye geçti
Fatih Terim Hull City'e mi gidiyor? Yunan basını Acun Ilıcalı ile yaptıkları görüşmeyi açıkladı
Ergin Ataman Yunan Hükümeti'nden yardım istedi
Bayburtspor Genç Osman'da tutundu
Bayburtspor Genç Osman'da tutundu
Bursaspor’da savaş başladı
Bursaspor’da savaş başladı
Ali Kucık tribünde taraftarla kavga etti
Ali Kucık tribünde taraftarla kavga etti
Milli Takım Angola'yı 31-25 mağlup etti
Mert Müldür'ün kick boksçu sevgilisinden derbi sonrası kalpleri durduran paylaşım
Stat hoparlörü hakem telsizine bağlandı. Bütün stat duydu
Son Haberler
MHP'li vekilden İsrail çıkışı: Gücümüz olsa vallahi müdahale ederiz ama gücümüz yok Gündem
MHP'li vekilden İsrail çıkışı: Gücümüz olsa vallahi müdahale ederiz ama gücümüz yok
Suriye’de, Irak’ta okumuş Araplar Türkiye’de İngilizce dersi veriyor! Yazarlar
Suriye’de, Irak’ta okumuş Araplar Türkiye’de İngilizce dersi veriyor!
Efes beklemeye geçti Spor
Efes beklemeye geçti
Manisa’da palalı ve satırlı kavga Yaşam
Manisa’da palalı ve satırlı kavga
Fatih Terim Hull City'e mi gidiyor? Yunan basını Acun Ilıcalı ile yaptıkları görüşmeyi açıkladı Spor
Fatih Terim Hull City'e mi gidiyor? Yunan basını Acun Ilıcalı ile yaptıkları görüşmeyi açıkladı
Ergin Ataman Yunan Hükümeti'nden yardım istedi Spor
Ergin Ataman Yunan Hükümeti'nden yardım istedi