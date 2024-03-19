Trabzonspor Fenerbahçe maçında kim ne ceza alacak? Yapay zeka açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı.

Papara Park’ta oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini 3-2 mağlup ederken son düdüğün ardından çıkan olaylar gündeme damgasını vurdu.

Fenerbahçeli oyuncuların sevinmesine sinirlenen bazı taraftarlar sahaya girerek futbolculara saldırdı. Başta Michy Batshuayi ve Osayi-Samuel olmak üzere yıldız isimlerde taraftarlara karşılık verince ortalık karıştı.

Maçtan saatler sonrasında polis eşliğinde havalimanına giden Fenerbahçe kafilesi zor da olsa İstanbul’a geldi.

Olayların yankıları hala devam ederken kavgaya karışan taraftarlar ve futbolcuların ne ceza alacağı da merak konusu oldu.

Microsoft yapay zekası Copilot’a göre verilecek cezalar şu şekilde:

Saha Kapama veya Seyircisiz Oynama Cezası:

Trabzonspor, olaylar nedeniyle muhtemelen saha kapama veya seyircisiz oynama cezası alacak.

Daha önce benzer durumlarda 5 maça kadar ceza verildiği göz önünde bulundurulmalı.

Fenerbahçeli Futbolcuların Durumu:

Futbolcular, kendilerine saldırı olduğunda koruma şeklinde hareket etmelerine rağmen, bazıları koruma içgüdüsü dışında hareketlerde bulunmuş gibi görünüyor.

Bu durumda, saldırı fiilinden dolayı 5-10 maç ceza alma olasılığı söz konusu.

Ceza Hukuku Tarafı:

6222 sayılı Sporda Şiddeti Önlemeye Yönelik Yasa gereği, bu tür eylemler normal ceza hukukunda suç olsa da ekstra cezalar ön görülüyor.

Taraftarlar, sadece sahaya girdikleri için 1-3 yıl arasında yargılanacak.