Trabzon'da İmamoğlu'na destek

ANKA'da yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyaset yasağı kararı, İmamoğlu'nun memleketi Trabzon’da protesto edildi.



CHP Trabzon İl Başkanlığı’nın önderliğinde İYİ Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli, DEVA Partisi İl Başkanı Kubilay Çiçek, Gelecek Partisi İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, DP İl Başkanı Ali Akar, Sol Parti İl Başkanı Bilal Akcelep, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman, İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı Erdal Uzun ile İYİ Parti ve CHP'li Belediye Meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Meydan Parkı’nda açıklama yapıldı. “Hak hukuk adalet” sloganları atan katılımcılar, İmamoğlu’nun resminin olduğu ve “İmamoğlu varsa umut var” yazılı pankart açtı.

"DAVA, İKTİDAR TARAFINDAN SAPTIRILMIŞTIR"

Basın açıklamasını CHP Trabzon İl Sekreteri Nurcan Aşçı Demiröz okudu. Demiröz, şunları söyledi:

"Bugün Trabzon Meydan’ında Türk demokrasi tarihine İmamoğlu davası olarak geçecek siyasi bir davanın sonuçlarına tepki göstermek amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Bu siyasi davanın bilirkişi raporu, konuyu 'iki siyasetçi arasında geçen polemik' olarak değerlendirmiştir. Dava, iktidar tarafından saptırılarak devlet görevlilerine hakaret suçuna sokulmuştur. Ekrem İmamoğlu’na Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi gereğince istinaf yolu açık olmak üzere siyasi yasak getirecek oranda ceza verilmiştir. İstanbul ülkemizin mega kentidir. Aktif nüfusu 18 milyona yaklaşmıştır. Sanayi üretiminin yüzde 20’sini gerçekleştirmektedir. Nüfusunun yaklaşık yüzde 3’ü Trabzonlulardan oluşmaktadır. Hemşehrimiz Ekrem İmamoğlu bu mega kentin başkanlığını aynı seçimde iki defa kazanmıştır. Yüzde 48,77 ile seçildiği seçimi milli irade olarak kabullenmeyen iktidar, yüzde 54,21 seçim sonucunu görünce aklını kaybetmiştir. Aynı zarfın içindeki oyların bir kısmı geçerli sayılmıştır. İktidar partisi yetkilisi, 'Hiçbir şey olmasa bile, kesin bir şey oldu' diyerek akla ziyan bir ifadede bulunmuştur. İnsanlık tarihinin akıl gelişimini geri çevirmiştir.

"EKREM İMAMOĞLU SEÇİLDİKTEN SONRA İSTANBUL'DA NELER OLDU?"

Ekrem İmamoğlu seçilince, belediye hizmetlerinde neler olmuştur; İstanbul, dünyada aynı anda en çok metro yapan şehir olmuştur. İki milyonun üzerinde çocuğa ücretsiz süt verilmiştir. Öğrenciler için belediye tarihinde ilk defa yurtlar açılmıştır. Askıda fatura gibi birçok sosyal yardım projesi uygulanmıştır. İstanbul bu proje ile dünya çapında ödül almıştır. Çevreci enerji projeleri uygulanmaya başlanmıştır. Bu ve bunlar gibi birçok sosyal proje İstanbul halkında karşılık bulmuştur. Bütün engellemelere rağmen bu hizmetler başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. En önemlisi, yandaşa aktarılan belediye gelirleri, halk için kullanılmaya başlanmıştır. Türk yargısı millet adına karar verir. Adalet mülkün temelidir. Yargı iktidarın hedeflerinin aracı haline getirilmesi kabul edilemez. Adil verilmeyen kararlar devlete olan inancı sarsmaktadır. Tarihte bu tür davalar demokrasi açısından değerlendirildiğinde; darbelerin uyguladığı rejimlerden rahatsız olduğunu söyleyenler, liderlerini demokrasi şehidi ilan edenler, bugün kurdukları saray rejimi ile birlikte darbe taklitçilerine dönüşmüştür. 70’li yıllardan beri darbelerle önü açılan muhafazakâr siyaset anlayışı, demokrasi diyerek iktidara gelmiş, ortakların birbirine darbe yapması ile totaliter bir rejim inşa etmiştir. Bu rejimle birlikte ülkemiz dünyada yayımlanan bütün ekonomik ve sosyal endekslerde gerilemektedir.

"2023'TE HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Ekrem İmamoğlu Millet İttifakı’nın İstanbul Belediye Başkanı’dır. Trabzon’un yetiştirdiği önemli siyasetçilerdendir. Gelecekte Türk politik alanının sayılı aktörlerinden olacaktır. Siyasi başarısı kumpas davalar ile engellenemez. Trabzon halkı; adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşıdır. Tepkisi Karadeniz dalgaları kadar coşkuludur. Yargı Türk Milleti adına karar vermelidir. Trabzon meydanından verdiğimiz bu ses bütün dünyada yankı bulacaktır. İktidarımızda adaletsizlik ve hukuksuzluk son bulacaktır. Yaşasın demokrasi, yaşasın mücadelemiz. 2023’te her şey çok güzel olacak."

"BU KARAR NE İNSANİ NE AHLAKİ NEDE HUKUKİDİR TAMAMEN SİYASİDİR"

İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli ise "Halk egemenliğinin gasp edildiği bir hukuk garabetiyle cezalandırılmıştır. Bu ne insani ne ahlaki ne de hukukidir tamamen siyasidir. Bu kararı tanımıyoruz İBB Başkanımız görevi başındadır. Trabzon olarak İYİ Parti olarak arkasındayız" dedi.

"BU İKTİDARIN YOLCU OLDUĞUNA HEP BİRLİKTE ŞAHİTLİK EDECEĞİZ"

DEVA Partisi Trabzon İl Başkanı Kubilay Çiçek ise, "Olayı takip ettik ve endişeyle karşıladık. Genel merkezimiz bu konuda Altılı Masa’nın diğer paydaşlarıyla ile birlikte hareket etmeye karar vermiştir. Genel Başkanımız Ali Babacan’da şu anda Saraçhane’deki mitinge katılmak için yola çıkmıştır. Biz de DEVA Partisi Trabzon Teşkilatı olarak aynı zamanda hemşerimiz olan Büyükşehir Belediye Başkanımızın başına gelen bu haksızlığı savunmak adına ne yapılması gerekiyorsa tüm teşkilat ve kadrolarımızla birlikte sürecin takipçisi olacağımızı açıklamak istiyoruz. Güzel günler çok yakın ilk seçimde inşallah bu iktidarın yolcu olduğuna hep birlikte şahitlik edeceğiz."