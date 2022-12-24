Trabzonspor Abdullah Avcı ile 3 büyüklere kaybetmiyor

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı son 9 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılmadı.

Bu maçların 3'ünde sahadan galip ayrılan bordo mavililer, 6 maçta da sahadan puanları paylaşarak ayrıldı.

Bordo mavililerde; Avcı yönetiminde son mağlubiyeti 2020-21 sezonunda Trabzon' da oynanan karşılaşmada Galatasaray önünde 2-0'lık yenilgi ile almıştı.

Bu haftadan sonra, İstanbul'un bu üç takımıyla oynadığı 90 dakikalarda, son 9 maçtaki yenilmezlik ünvanını, bu akşamki Fenerbahçe maçında da sürdürmek istiyor.