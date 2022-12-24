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Trabzonspor Abdullah Avcı ile 3 büyüklere kaybetmiyor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi Abdullah Avcı'nın üç büyüklere karşı istatistiği dikkat çekti.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 15:43
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Abdullah Avcı ile Trabzonspor 3 büyüklere kaybetmiyor

Trabzonspor Abdullah Avcı ile 3 büyüklere kaybetmiyor
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Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı son 9 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılmadı.

Bu maçların 3'ünde sahadan galip ayrılan bordo mavililer, 6 maçta da sahadan puanları paylaşarak ayrıldı.

Bordo mavililerde; Avcı yönetiminde son mağlubiyeti 2020-21 sezonunda Trabzon' da oynanan karşılaşmada Galatasaray önünde 2-0'lık yenilgi ile almıştı.

Bu haftadan sonra, İstanbul'un bu üç takımıyla oynadığı 90 dakikalarda, son 9 maçtaki yenilmezlik ünvanını, bu akşamki Fenerbahçe maçında da sürdürmek istiyor.

 

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