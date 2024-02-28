Trabzonspor penaltı bekledi hakem 'devam' dedi. Devre arasında flaş tepki

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Trabzonspor penaltı bekledi hakem 'devam' dedi. Devre arasında flaş tepki
Trabzonspor Kulübü, Başakşehir maçının ilk yarısında yaşanan pozisyon sonrası sert tepki gösterdi.

Başakşehir maçının 35. dakikasında yaşanan bir pozisyonda penaltı bekleyen Trabzonspor
Trabzonspor; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Başakşehir'i ağırlıyor.

İlk yarı golsüz sona ererken, dakikalar 35'i gösterdiğinde yaşanan bir pozisyon Bordo-Mavili kulüpte tepkiyle karşılandı.

Sol kanattan Umut'un ortaladığı topa kafa vurmak isterken Onuachu yerde kaldı. Trabzonspor pozisyonun penaltı olduğu yönünde itiraz ederken, hakem Kadir Sağlam devam kararı verdi.

Trabzonspor, bu pozisyon için ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte flaş bir paylaşımda bulundu.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Onuachu'nun göğsüne atılan tekme sonrası oyun köşe vuruşuyla devam etti..." denildi.

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