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Trabzonspor koreografisine İsrail'den flaş açıklama: Maksatlı yapılmadığını biliyoruz

Trabzonspor'un Basel maçındaki deprem koreografisinde İsrail bayrağının yer almaması üzerine Büyükelçilikten açıklama geldi. İsrailli yetkililer "Maksatlı yapılmadığını ve Türk halkının kalbindeki yerimizi biliyoruz" dedi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 14:27
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Trabzonspor'a İsrail bayrağı göndermesi

Trabzonspor koreografisine İsrail'den flaş açıklama: Maksatlı yapılmadığını biliyoruz
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İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da taraftarların yaptığı deprem ve dayanışma koreografisine dair açıklama yaptı.

Koreografide; arama kurtarma çalışmalarında Türkiye’ye yardım eden ülkelerin bayrakları yer almış, fakat İsrail bayrağı es geçilmişti.

Ayrıca koreografide, Meksikalı arama kurtarma ekibinin hayatını kaybeden köpeği Proteo ve enkazlar arasından yükselen bir elin tuttuğu Türk bayrağı dikkati çekmişti.

Büyükelçilik, yaptığı paylaşımda "Zor günlerde kazanılan dünkü galibiyetiniz için tebrikler Trabzonspor Bu tweetinizdeki görselde bazı ülkelerle birlikte İsrail bayrağı olmadığından binlerce özür mesajı aldık, maksatlı yapılmadığını ve Türk halkının kalbindeki yerimizi biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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