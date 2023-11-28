Umut Bozok İstanbul yolcusu. Trabzonspor sıcak bakıyor

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ



Trendyol Süper Lig’in İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa’da geçtiğimiz sezonlarda gol kralı olmasına rağmen, Trabzonspor’da beklentilerin biraz da olsa uzağında kalan Umut Bozok, bu sezon bordo-mavili forma altında sadece 4 karşılaşmada forma giyebildi.

Umut Bozok için Çağdaş Atan yönetiminde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren bir başka İstanbul temsilcisi RAMS Başakşehir’in devreye girdiği iddia edildi.

RAMS Başakşehir ile Umut Bozok arasında anlaşma sağlanması halinde Trabzonspor’un devre arasında bu transferde kolaylık sağlaması da bekleniyor.

24 yaşındaki forvet oyuncusu Bozok, Karadeniz ekibi ile bugüne kadar süre aldığı 42 karşılaşmada 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Umut Bozok, Trabzonspor formasıyla bu sezon son olarak 01 Eylül tarihinde eski kulübü Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada sadece 27 dakika süre alabilmişti.

Bordo mavili kulüp, Bozok’u da zor durumda bırakmadan, Başakşehir’den istediği bedeli alabilirse devre arasında bu transfer gerçekleşebilir.