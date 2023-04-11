Slaven Bilic Süper Lig'e mi dönüyor

Trabzonspor’da Sergen Yalçın’ın sezon sonu çalışma isteği sonrası Trabzonspor Kulübü diğer adayları değerlendirme kararı almıştı.

61 Saat'in haberine göre şu anda boşta bulunan bir dönem de Beşiktaş’ı çalıştıran Slaven Bilic, Trabzonspor’un gündemine geldi.

Watford ile çalışan ancak geçtiğimiz ay görevinden ayrılan Bilic İngiliz ekibiyle 26 maça çıkıp 1.42 puan ortalaması tutturdu.

Trabzonspor’un teknik direktör aday listesinde yer alan Bilic için bir görüşme yapılacağı ve deneyimli teknik adamın durumu hakkında bilgi alacağı öğrenildi.

Slaven Bilic’in adı son günlerde sıkça Ukrayna Milli Takımı için de geçiyor.