Trabzonspor'da kupa mesaisi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16’ya kalan takımlardan biri olarak Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.

8 Şubat Perşembe günü sahaya çıkacak olan bordo mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı’nın gözetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmanın başında oyuncular dinamik ısınma yaptı. 5’e 2 oyunun ardından antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bitirecek.