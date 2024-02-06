Trabzonspor'da kupa mesaisi

Turgay Beşyıldız
Trabzonspor'da kupa mesaisi
Trabzonspor, kupadaki rakibi Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16’ya kalan takımlardan biri olarak Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.

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8 Şubat Perşembe günü sahaya çıkacak olan bordo mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı’nın gözetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürdü.

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Antrenmanın başında oyuncular dinamik ısınma yaptı. 5’e 2 oyunun ardından antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

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Bordo mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bitirecek.

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