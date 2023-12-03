Ertuğrul Doğan Genel Kurulda konuştu: Beraber başaracağız

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

''Kulübümüzün 82. Olağan Genel Kurulu bugün Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Genel Sekreterimiz Kemal Ertürk’ün açılış konuşmasıyla başlayan Genel Kurulumuzda Kongre Divan başkanlığına Ali Sürmen, yardımcılıklarına da Osman Çavuşoğlu, İsmail İnan, Coşkun Anahar ve İlyas Akçay seçildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra aziz şehitlerimiz ve ebediyete uğurladığımız tüm değerlerimiz için saygı duruşu ve yapıldı, İstiklal Marşımız okundu.

Genel Müdürümüz Sinan Zengin, Yönetim Kurulumuzun idari ve mali raporlarını Genel Kurula sunarken, Denetim Kurulu raporu da Denetim Kurulu Üyesi İsmet Keskin tarafından üyelere aktarıldı. Ardından yönetim kurulumuz idari ve mali yönden ibra edildi.

DOĞAN: BERABER BAŞARACAĞIZ

Başkanımız Ertuğrul Doğan, kürsüye gelerek yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlarımızın gününü kutlayarak sözlerine başladı. Doğan, “3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli kardeşlerimizin gözlerinden öpüyorum. Bugün onlarla ilgili de Kayserispor maçında güzel bir organizasyonumuz olacak” dedi. Trabzonspor’un ekonomik anlamda güçlü kalmasının önemini bildiklerini bu konuda gerçekçi hareket ettiklerini vurgulayan Başkanımız Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Göreve geldiğimiz Mart 2023’den bu yana hem ekonomik hem sportif hem de idari anlamdaki çalışmalarımızı kongre kitapçığında detaylıca anlattık. Ben ve arkadaşlarım, Trabzonspor’un ekonomik anlamda güçlü kalmasının önemini biliyoruz ve bu konuda gerçekçi hareket ediyoruz. Hedeflerimiz büyük ve onlara ulaşmanın yolunun da büyük bir mali disiplin, yeni ve önemli gelir kaynakları ile akıllı bir kulüp yönetim politikasından geçtiğinin de farkındayız. Camia olarak şampiyonluğun Trabzonspor için bir gelenek olduğunu biliyoruz. Bu verimli topraklardan daha nice şampiyonluklar çıkacağına kalpten inanıyoruz. Kulübümüzü maddi ve manevi anlamda Türkiye’nin örnek kulübü haline getirmek için çok önemli çalışma içerisindeyiz. Trabzonspor’dan gurur duymalarını sağlamak amacıyla yola çıktık. Bunu hep beraber başaracağımıza inanıyorum.”

“TÜRK FUTBOLUNDA DENİZ BİTTİ”

Başkanımız Ertuğrul Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk Futbolunda uçurumun kenarındayız. Bu sene çok önemli bir yayın ihalesi var. Tüm kulüplerimizi çok yakından ilgilendiren, hiç kimsenin hata yapma lüksünün olmadığı günlerdeyiz. Yayın ihalesi, bildiğiniz gibi 500 milyon dolar seviyelerinden 90 milyon doların altına düştü. Trabzonspor dahil, hiçbir kulübün bugün aldığı para ile verdiği emek arasında kabul edilebilir bir oran kalmadı. Hafta içi kulüpler birliği toplantısı vardı. Bu toplantıda bazı şeyler konuşuldu. Geçen seferkinin aksine, sadece bir tek kuruluşun keyfe keder belirleyeceği ve şimdiki haliyle 90 milyon doları bile bulmayan bir teklif olmayacak. En az iki, belki üç oyuncunun talip olacağı yeni bir dönem yayın ihalesi olacak. Bunu görüyoruz. Yani Türk futbolunun alıcısı var. Kulüplerin, özellikle de Anadolu kulüplerinin çok acil paraya ihtiyacı var. Bu fırsatı iyi değerlendirmek için ihalenin her aşamasını titizlikle takip edeceğiz. Burada herkese önemli görevler düşüyor. Daha yüksek bedeller ödemek için, bazı kuruluşlar play off olsun istiyor. Biz şimdiden söyleyebiliriz ki, prensip olarak bu modele varız. Ama ihale bedeli en az 200 milyon dolar olmalı. Bunun altında kalan bir rakam hepimiz için büyük hayal kırıklığı olur. Aynı şey Passolig için de geçerli. E Bilet ihalesi yenilenecek. Mevcut sistem, potansiyelinin çok altında bir gelir üreten, yeni teknolojileri neredeyse hiç kullanmayan, pazarı genişletemeyen ve stadyum ekonomisini çalıştırmaktan aciz bir sistem. Buraya da yeni bir oyuncu getirmekle alakalı çok ciddi çalışmaları var. Federasyona göre, bu ihaleye de ilgi çok. Yayın ihalesi ve e bilet ihalesinin aynı dönemde yenilenecek olması, Türk futbol ekonomisi için büyük bir fırsat. Federasyondan beklentimiz bu fırsatı maksimum seviyede paraya çevirmeleri ve aynı zamanda tüm aksaklıkları giderecek, teknolojiyi çok iyi kullanan, yetkin iş ortakları bulmalarıdır.”

“ALTYAPIDA TORPİLİ KALDIRDIK”

Başkanımız Doğan, altyapı konusunda yapılan eleştirilere katılmadığını ve orada kesinlikle torpil kavramının işlemediğini belirterek, “Genel kurula katılım çok önemli bir durum. Sadece bir üyemiz çeşitli konularda görüşlerini bildirdi. Keşke kendisi beni ya da yönetim kurulu arkadaşlarımızı arasaydı daha samimi bir konuşma olurdu. Bu şehirde ve sokaklarında büyüyen biri olarak ilk geldiğim gün tüm şeffaflıkla bu kulübü yöneteceğimi söylemiştim. Ne yapılıyorsa tüm kurullarımızla teker teker görüştüm. Açıklıkla ve belgeleriyle her şeyi ortaya koyarak kendilerini bilgilendirdim. Bunu düzenli şekilde yapıyorum ve bundan keyif alıyorum. Sakladığımız hiçbir konu yok. Çıktığımız televizyon programlarında da, oturduğumuz her yerde de sorulara büyük bir açıklıkla cevap veriyorum. Yaklaşık 38-40 milyon TL civarı anıt için para toplandı. 19-20 kişi civarında bir katılım oldu. Bu kadar az katılımın olacağı bir anıtın mantıklı olmayacağı için sayıyı artırmaya çalışıyorum. Double-Pass, Fransa’da, İngiltere’de, Almanya’da çok önemli kulüplerle faaliyetlerini sürdüren bir firma. Altyapıdan ciddi verim alınabilmesi için en az 3-4 yıllık sürecin geçmesi gerekiyor. Altyapıda torpili kaldırdığımı kesinlikle söyleyebilirim. İsminin ne olduğu çok önemli değil. Benim de ailem burada futbol oynadı, kimseyi eleştirmek anlamında bir şey söylemek istemiyorum. Yıllarca biz de bunları gördük ve ortadan kaldırdık. Kimse bunun aksini iddia edemez ve ispatlayamaz. Transferlerimizin nasıl yapıldığını soruyorlar. Önce hocamızın talebini ardında imzasını alıyoruz. Sonra izleme komitesi, Asbaşkan ve son olarak ben atıyorum. Bunları dosya halinde herkesle paylaşıyoruz. Kulübümüze gelen herhangi biri de bunu görebilir.”

“KARTAL ARAZİSİNİ KULÜBÜMÜZE KAZANDIRACAĞIZ.”

Başkanımız Ertuğrul Doğan, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Kartal projesi ile alakalı resmi başvurumuzu 2 ay önce yaptık. Kartal arazisinin satın alınması ve proje geliştirilmesiyle ilgili önümüzdeki hafta Ankara’da bize bilgi verecekler. Bu araziyi yani mülkünü Trabzonspor’a kazandırıp Emlak Konut ya da TOKİ aracılığıyla anlaşma yapıp inşallah kulübün borçlarını ödenebilir hale getireceğiz. Mevcut kur farklarını ve artan faizlere baktığınızda ekonomik durum bu şekilde. Trabzonspor’a eksiğimiz olabilir ama yanlışımız olmaz. Yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kimsenin kimseye sıkıntı çıkarmadığı yönetim kurulu arkadaşlarım var. 8 ayda yaklaşık olarak 90 milyon Euro ödeme yaptık. Bu ödeme yapılamasaydı asıl bu borcun nereye gideceğini o zaman görürdük. 90 milyon Euro ödenemeseydi o anlaşmalardan feshinden dolayı 70 milyon Euro civarı bir tazminatla karşı karşıya kalacaktık. İçinden çıkılmayacak bir hale gelecekti. 90 milyon Euro’luk ödemenin 70 milyon Euro’sunu sponsorlardan gelen parayla ödedik. Yani geri ödemesi yok. Bu rakamın üzerine kısa bir süre içerisinde 25 milyon Euro daha koyacağız inşallah. Kartal projesinden farklı bir proje ile. Camianın mutluluğu ve yeniden şampiyonluklar için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Normal şartlarda bu mali tablolar ile herhangi bir şirket sürdürülebilir durumda olamaz ancak Trabzonspor olduğu için devam ediyor ve sonsuza kadar da devam edecek. Bugün bu salonun dolması çok önemliydi. Lütfen beni ve yönetimimi başta olmak üzere bundan sonra gelen tüm yönetimlere en önemli sorular ekonomik sorular olsun. Bana da yapılmasını rica ediyorum. Çünkü Trabzonspor’un gerçeği bu. Uçurumun kenarından geri döndük. Yol çok uzun ve meşakkatli. Yeniden bu şehrin şampiyonlukları görmesi çok önemli. Sürdürülebilir ekonomi için de bunun olması lazım. Nasıl yapacağımızı ve ne yapacağımızı biliyoruz. Tek ricam hocamızın ve oyuncularımızın yanında durup destek olalım. Biz bu yürüyüşü tek başımıza yapamayız. Sizlerin desteği olmadan bu yürüyüşü bitiremeyiz. Ben bir kardeşiniz olarak sizlerden destek bekliyorum.”

Başkanımızın konuşmasının ardından sırasıyla diğer gündem maddelerine geçildi.

Dernek ve bağlı şirketlerin tahmini bütçesi Genel Müdürümüz tarafından Genel Kurula sunuldu ve yapılan oylama ile kabul edildi.

Olağan Genel Kurulumuz, üyelerimizin dilek ve temenniler bölümünde yaptığı konuşmalarla tamamlandı.''