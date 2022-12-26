26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Maskeli yıldızlar Trabzonspor'u uçurdu

Maskeli yıldızlar Trabzonspor'u uçurdu

Trabzonspor'un geçilmeyen ikilisi Vitor Hugo ve Marc Bartra, Fenerbahçe'nin etkili hücum hattına karşı adeta duvar çekti. Bordo Mavilileri galibiyete maskeli yıldızlar taşıdı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 13:42
Takip Et

Trabzonspor'un maskeli kahramanları Fenerbahçe'yi dağıttı

Maskeli yıldızlar Trabzonspor'u uçurdu
+
Aa
-

Savunma anlamında geçtiğimiz sezonun uzağında kalan Trabzonspor, ligde 13 maçlık periyotta 16 gol yemişti. Sezonun ilk bölümünde fazlasıyla bireysel hata yapan Bordo- Mavili takımın defansı, Fenerbahçe maçında kusursuza yakın oynadı. Fanatik'in haberine göre bundaki aslan payı; Vitor Hugo ile Marc Bartra'nındı. 13 maçta 36 gol atan Fenerbahçe'nin etkili hücum hattına nefes aldırmayan Trabzonspor'un stoper ikilisi, derbiye damga vurdu.

Burun ameliyatları nedeniyle karşılaşmaya özel maskeyle çıkan Hugo ve Bartra'nın performansı, istatistiklere de yansıdı.

Hugo, 7 ikili mücadele kazanırken, 6 uzaklaştırma ve 5 hava top kazanmayla 90 dakikayı tamamladı.

Bartra ise girdiği 20 ikili mücadelenin 15'ini kazanarak, bu sezon rekor kırdı. İspanyol yıldız aynı zamanda 7 hava topu kazanırken, 2 uzaklaştırma, 2 pas arası ve 1 şut engellemeyle oynadı. Abdullah Avcı, maçın ardından bu ikiliyi özel olarak tebrik etti.  

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
1
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
2
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
3
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
4
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
5
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
6
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
7
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu
﻿İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu
﻿İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu
﻿Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
﻿Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
﻿Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
﻿Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
﻿Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
﻿Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.