26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Trabzonspor hakemlere sahip çıktı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Samsunspor ve Fenerbahçe karşısında iyi bir oyunla kazandıklarını belirtti.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 16:38
Takip Et

Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem çıkışı: Maçları hakemler üzerinden okumayalım

Trabzonspor hakemlere sahip çıktı
+
Aa
-

Ağaoğlu, algoritmayla yapılan hakem atamalarıyla ilgiliyse, "Bizim inandığımız bir proje. Maçları hakemler üzerinden okumayalım. Hakemleri algoritmik sistem açıklıyor. Sahada oynadığımız oyuna bakalım." dedi

Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'nde ekim ayının kazananları için düzenlediği ödül töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Samsunspor maçında ve Süper Lig'deki Fenerbahçe karşılaşmasında iyi bir oyun sergilediklerini belirten Ahmet Ağaoğlu, "Yapmış olduğumuz hazırlık maçlarında, ilk 12 maça kıyasla farklı bir performans sergileyeceğimizi anlamıştım. Onun ardından 3-0 kazandığımız bir Samsunspor maçı, ardından Fenerbahçe maçı. İyi futbol sergileyerek iki maçı kazandık. Cumartesi günü aldığımız galibiyet, camianın aldığı galibiyet olarak değerlendirilirse daha doğru değerlendirilmiş olur. Sadece bir maç kazandık. Bunun farklı şekilde değerlendirilmesi doğru olmaz." açıklamasında bulundu.

Çekişmeli bir lig yaşanacağını söyleyen Ağaoğlu, "Lig yeniden başladı. Hem alt hem de üst sıralar için. İlk haftada lider değişti. Mayıs ayına kadar çok çekişmeli bir lig yaşayacağız. Eğer bir yarış varsa, bu yarışın adı zirve yarışıysa Trabzonspor bu yarışın içinde olacaktır. Nerede bitireceğimizi mayıs ayında göreceğiz." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig maçlarında görev yapacak hakemleri algoritmayla belirlemesiyle ilgili ise Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi, "Kulüpler Birliği başkanıyken üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Bunu uygulayan liglerden birisi de La Liga. Bunu onlarla da görüştük ve teklif aldık. O dönem federasyona böyle bir teklifte bulunmuştu ve değerlendireceklerini söylediler. Sonrasında seçime gidilen süreç oldu. Ben ve Süleyman Hurma, bu sistemin gerekliliğine inanan iki insandık. Bizim inandığımız bir proje olduğu için kötü bir şey söylemem doğru değil. Maçları hakemler üzerinden okumayalım. Hakemleri algoritmik sistem açıklıyor.

Sahada oynadığımız oyuna bakalım. Trabzonspor aleyhine hiç mi hata yapılmadı? Bu konuyu artık ikinci plana atmamız lazım. Futbolu hakemler üzerinden konuşmaya devam edersek irtifa kaybediyoruz. Bu sene yaşadığımız aslında Türk futbolunun en büyük ayıplarından birisi. Şampiyonlar Ligi'ne elemeyle takım gönderiyoruz. Ekonomik anlamda dibe vurmuş bir Türk futbolundan bahsediyoruz. Sorumluluğumuzun bilincinde olalım."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
2
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
3
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
4
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
5
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
6
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
7
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza yağdı
﻿Emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza yağdı
﻿Emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza yağdı
﻿Dünya petrol devinden rekor tazminat
﻿Dünya petrol devinden rekor tazminat
﻿Dünya petrol devinden rekor tazminat
﻿CHPli Yıldırım Kaya'dan Atatürk ismi geçmeyen Atatürk Koşusu'na soru önergesi
﻿CHPli Yıldırım Kaya'dan Atatürk ismi geçmeyen Atatürk Koşusu'na soru önergesi
﻿CHPli Yıldırım Kaya'dan Atatürk ismi geçmeyen Atatürk Koşusu'na soru önergesi
﻿Yolcu otobüsünün üzerine direk devrildi
﻿Yolcu otobüsünün üzerine direk devrildi
﻿Yolcu otobüsünün üzerine direk devrildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.