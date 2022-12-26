Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı paylaşımı: Kopyala-Yapıştır

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi Maxi Gomez ve Trezeguet'in golleriyle 2-0 kazanan bordo mavililer, bu sezon da şampiyonluk yolunda gücünü ortaya koydu.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iddialı performansını devam ettiriyor.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bilgisayarda kopyala ve yapıştır anlamına gelen "CTRL + C & CTRL + V" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda maça yönelik taktiksel çalışmaların bir kısmı ve atılan golün benzerliği izleyenlere aktarıldı.

Paylaşım binlerce beğeni ve görüntülenme aldı.