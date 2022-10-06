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Lionel Messi Benfica'ya golünü attı rekor geldi

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG, Benfica'ya konuk oldu. Fransız ekibini 1-0 öne geçiren Lionel Messi, yeni bir rekora adını yazdırdı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 09:29
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PSG'nin yıldızı Messi Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya attığı golle yeni rekorun sahibi oldu

Lionel Messi Benfica'ya golünü attı rekor geldi
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Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyilerinden biri olarak gösterilen Lionel Messi, bu sezonki üstün performansını sürdürüyor. 
7 Ballon d'Or (Altın Top) ödülünün sahibi Arjantinli, bu kez Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir rekorun sahibi oldu.

Lionel Messi, PSG'yi Benfica deplasmanında 1-0 öne geçirdi. Bu golle Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 40 farklı takıma gol atan ilk oyuncu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 40 gole şimdiye kadar sadece 17 futbolcu ulaşabildi.

Messi ayrıca PSG ve Mili Takım'la üst üste 6. maçında da gol atmayı başardı. Arjantinli, Aralık 2018'den Şubat 2019'daki süreçten sonra en uzun serisini yakaladı. 

Messi, Şampiyonlar Ligi'nde toplam 127 gole ulaştı. Devler Ligi'nde en çok gol atan isim ise Cristiano Ronaldo. Portekizlinin 140 golü bulunuyor.

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