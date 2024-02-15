TRT çalışanlarının alacağı giyim yardım ücreti belli oldu. Sendikayla anlaşma sağlandı

Kaynak: medyaradar
TRT çalışanlarının alacağı giyim yardım ücreti belli oldu. Sendikayla anlaşma sağlandı
TRT, 2024-2025 yılını kapsayan süreç için ‘Giyim Yardımı’nda artışa gitti.

TRT ile Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber-Sen) arasında gerçekleşen görüşmeler neticesinde 2024-2025 yılını kapsayan giyim yardımında artışa gidildi.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ve Birlik Haber Sen Genel Başkanı Ömer Budak, ‘TRT Giyim Yardımı Usul ve Esasları’ sözleşmesini imzaladı.

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2024 YILI İÇİN 42 BİN TL 2025 YILI İÇİN İSE 50 BİN TL VERİLECEK

TRT Giyim Yardımı 2024 yılı için 42 bin TL olarak açıklandı. 2025 yılında ise bu tutar 50 bin TL olarak güncellenecek.

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