TRT Süper Lig yayın ihalesine girdi. Maçların şifresiz yayınlanması için bir umut doğdu

Kaynak: Yeni Şafak
TRT Süper Lig yayın ihalesine girdi. Maçların şifresiz yayınlanması için bir umut doğdu
Önümüzdeki sezondan geçerli olmak üzere yapılan yeni yayın ihalesine TRT'de teklif verdi. TRT'nin son olarak Avrupa maçlarının yayın haklarını alması ve şifresiz yayınlayacağını açıklaması taraftarları umutlandırdı.

Süper Lig'de aktif yayıncı kuruluş beIN Group'un sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olmasıyla birlikte, yeni yayın ihalesi başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 4 yayıncının teklif verdiği ihalede süreyi bir hafta daha uzatarak değerlendirme sürecini devam ettirme kararı aldı.

Alınan bu karar sonrası ihaleye teklif veren firmalardan biri de TRT oldu. TRT'nin ihaleye katılması, futbolseverleri "şifresiz yayın" beklentisiyle heyecanlandırdı.

TRT'nin Süper Lig maçlarını canlı yayınlama teklifiyle diğer medya gruplarına göre bir adım önde olduğu iddia ediliyor.

Eğer TRT, yayın haklarını alırsa, Süper Lig maçlarını şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor kanallarından ve Tabii uygulamasından yayınlaması yüksek bir ihtimal.

TRT'nin daha önce Şampiyonlar Ligi dahil Avrupa maçlarının yayın ihalesini alarak Türk ekiplerinin maçlarını şifresiz olarak yayınlayacağını duyurması bu beklentinin artmasına sebep oldu.

Taraftarlar ise Süper Lig maçlarının şifresiz olarak yayınlanması için TRT'nin ihaleyi kazanmasını umutla bekliyor.

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